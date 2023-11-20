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Окупанти здійснили три авіаційні удари та 12 ракетних обстрілів по ЗСУ та цивільних, — Генштаб

20 листопада 2023 19:49
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Кількість загиблих та постраждалих внаслідок російських обстрілів за добу - зведення Генштабу
Ракетні обстріли із систем залпового вогню. Фото: АрміяInform.
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Протягом останньої доби відбулось 54 бойових зіткнення. Пошкоджена цивільна інфраструктура, на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це йдеться у щоденному зведенні Генштабу.

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Чи є постраждалі та загиблі внаслідок російських обстрілів за останню добу

Російські окупанти завдали три авіаційних удари та здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", — йдеться у повідомленні.

В Генштабі уточнили, що протягом доби авіація Сил оборони України завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника. 

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Ракетний обстріл. Фото: Генштаб

Що відбувається на найбільш складних напрямках

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 10 атак.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. 

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах  Кліщіївки, Андріївки та східніше Південного Донецької області, де наші воїни відбили 19 атак.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти, як Софіївка Херсонської області та місто Херсон.

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Військовослужбовець зі зброєю. Фото: Генштаб

На Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

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Постріл з танка. Фото: Генштаб.

"Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", — повідомили у Генштабі.

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Скріншот. Зведення Генштабу.
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Скріншот. Зведення Генштабу.

Нагадаємо, російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений.

 

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