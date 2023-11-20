Количество погибших и пострадавших в результате российских обстрелов в сутки - возведение Генштаба

Оккупанты совершили три авиационных удара и 12 ракетных обстрелов по ВСУ и гражданским, — Генштаб
За последние сутки произошло 54 боевых столкновения. Повреждена гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненные среди гражданского населения.
Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба.
Есть ли пострадавшие и погибшие в результате российских обстрелов за последние сутки
Российские оккупанты нанесли три авиационных удара и совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", — говорится в сообщении.
В Генштабе уточнили, что в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.
Что происходит на наиболее сложных направлениях
В Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 10 атак.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Бахмутском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Клищеевки, Андреевки и восточнее Южного Донецкой области, где наши воины отразили 19 атак.
На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись таким населенным пунктам, как Софиевка Херсонской области и Херсону.
На Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику", — сообщили в Генштабе.
Напомним, российские войска были обстреляны из артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела погиб и ранен.
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