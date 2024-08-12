В Маріуполі росіяни знищують громадський транспорт

Окупанти знищують громадський транспорт в окупованому Маріуполі, — ЦНС
Російські загарбники спричинили дефіцит громадського транспорту у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Переважна кількість міських автобусів, тролейбусів та інших засобів пересування потребує невідкладного техобслуговування.
Про це інформує Центр національного спротиву при РНБО України у понеділок, 12 серпня.
В окупованому Маріуполі ламається громадський транспорт
Як стало відомо, наразі в тимчасово окупованому місті працює 10% всього міського автобусного автопарку.
"Технічний стан 90% автобусів, які виходять на рейс у тимчасово окупованому Маріуполі, незадовільний. Автопарк не оновлюється і практично не ремонтується через брак обслуговуючого персоналу", — йдеться у повідомленні.
Також зазначено, що подекуди у місті з'являються списані автобуси з російських регіонів, але зазвичай вони приходять в незадовільному технічному стані.
"Зрештою, російські окупанти давно зробили тимчасово окуповані території України таким собі полігоном для зберігання свого непотребу", — кажуть у ЦНС.
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