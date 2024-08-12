В Мариуполе россияне уничтожают общественный транспорт

Переданные оккупированному Мариуполю автобусы из Санкт-Петербурга. Фото: росСМИ

Российские захватчики стали причиной дефицита общественного транспорта во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Подавляющее количество городских автобусов, троллейбусов и других средств передвижения требует безотлагательного техобслуживания.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при СНБО Украины в понедельник, 12 августа.

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Как стало известно, в настоящее время во временно оккупированном городе работает 10% всего городского автобусного автопарка.

Троллейбус, предоставленный Мариуполю губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Источник: росСМИ

"Техническое состояние 90% автобусов, которые выходят на рейсы во временно оккупированном Мариуполе, неудовлетворительное. Автопарк не обновляется и практически не ремонтируется из-за нехватки обслуживающего персонала", — говорится в сообщении.

Также отмечено, что кое-где в городе появляются списанные автобусы из российских регионов, но обычно они приходят в неудовлетворительном техническом состоянии.

"В конце концов, российские оккупанты давно сделали временно оккупированные территории Украины эдаким полигоном для хранения своего хлама", — говорят в ЦНС.