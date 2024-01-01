Окупанти знову атакують "Шахедами" — для яких областей існує небезпека

Рендер дрона Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото: Pacific Press

В Україні знову лунає повітряна тривога. Повідомляється про загрозу застосування іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляють ВПС України.

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Повітряна тривога в Україні

За повідомленням українських оборонців, іранські дрони вилетіли з тимчасово окупованої частини Херсонської області в бік Миколаївської. В цих регіонах наразі оголошено повітряну тривогу.

Джерело: соцмережі

Станом на 19:29, карта повітряних тривог по Україні має такий вигляд:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше у ВПС попередили кілька областей про небезпеку. У Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях була загроза застосування армією Росії балістичного озброєння.

Також сьогодні була й масштабна повітряна тривога: з російського аеродрому "Моздок" злітали винищувачі-перехоплювачі МіГ-31.