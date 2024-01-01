Окупанти знову атакують "Шахедами" — для яких областей існує небезпека
В Україні знову лунає повітряна тривога. Повідомляється про загрозу застосування іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляють ВПС України.
Повітряна тривога в Україні
За повідомленням українських оборонців, іранські дрони вилетіли з тимчасово окупованої частини Херсонської області в бік Миколаївської. В цих регіонах наразі оголошено повітряну тривогу.
Станом на 19:29, карта повітряних тривог по Україні має такий вигляд:
Нагадаємо, що раніше у ВПС попередили кілька областей про небезпеку. У Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях була загроза застосування армією Росії балістичного озброєння.
Також сьогодні була й масштабна повітряна тривога: з російського аеродрому "Моздок" злітали винищувачі-перехоплювачі МіГ-31.
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