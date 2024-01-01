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Окупанти знову атакують "Шахедами" — для яких областей існує небезпека

1 січня 2024 19:24
оновлено: 19:36
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Ілля Рябінін
редактор
Окупанти знову атакують "Шахедами" — для яких областей існує небезпека
Рендер дрона Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні знову лунає повітряна тривога. Повідомляється про загрозу застосування іранських дронів-камікадзе Shahed-136. 

Про це повідомляють ВПС України.

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За повідомленням українських оборонців, іранські дрони вилетіли з тимчасово окупованої частини Херсонської області в бік Миколаївської. В цих регіонах наразі оголошено повітряну тривогу.

Окупанти знову атакують "Шахедами" — для яких областей існує небезпека
Джерело: соцмережі

Станом на 19:29, карта повітряних тривог по Україні має такий вигляд:

Окупанти знову атакують "Шахедами" — для яких областей існує небезпека
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше у ВПС попередили кілька областей про небезпеку. У Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях була загроза застосування армією Росії балістичного озброєння.

Також сьогодні була й масштабна повітряна тривога: з російського аеродрому "Моздок" злітали винищувачі-перехоплювачі МіГ-31. 

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