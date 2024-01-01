Атака на Україну зараз, 1 січня - які області у небезпеці

У кількох областях України виникла серйозна небезпека — що кажуть у Повітряних силах
Повітряні сили України попередили кілька галузей про небезпеку. Справа в тому, що у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляють у Повітряних силах України.
Загроза застосування балістичного озброєння в Україні
"Увага. Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області — загроза застосування балістичного озброєння", — йдеться у повідомленні Повітряних сил України.
Окрім загрози застосування балістичного озброєння, у напрямку кількох областей зафіксовано рух ударних дронів. Так, зараз така загроза виникла у Києві та Київській області. Відповідно, там оголосили повітряну тривогу.
У Повітряних силах України наполегливо рекомендують не залишати укриттів та берегти себе.
Станом на 16:06 карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, що у низці областей України йде повітряна тривога. Небезпека зберігається через рух ворожих безпілотників shahed-136.
Також ми писали, що у новорічну ніч 2024 року російські окупанти застосували рекордну кількість "шахедів" для того, щоб атакувати Україну. Проте нашим захисникам вдалося знищити 87 ворожих безпілотників із 90-ти.
Читайте Новини.LIVE!