Атака на Україну зараз, 1 січня - які області у небезпеці

Застосування балістичного озброєння. Фото: росЗМІ

Повітряні сили України попередили кілька галузей про небезпеку. Справа в тому, що у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляють у Повітряних силах України.

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"Увага. Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області — загроза застосування балістичного озброєння", — йдеться у повідомленні Повітряних сил України.

Загроза застосування балістики. Фото: скриншот

Окрім загрози застосування балістичного озброєння, у напрямку кількох областей зафіксовано рух ударних дронів. Так, зараз така загроза виникла у Києві та Київській області. Відповідно, там оголосили повітряну тривогу.

У Повітряних силах України наполегливо рекомендують не залишати укриттів та берегти себе.

Загроза ударних дронів. Фото: скриншот

Загроза ударних дронів. Фото: скриншот

Станом на 16:06 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що у низці областей України йде повітряна тривога. Небезпека зберігається через рух ворожих безпілотників shahed-136.

Також ми писали, що у новорічну ніч 2024 року російські окупанти застосували рекордну кількість "шахедів" для того, щоб атакувати Україну. Проте нашим захисникам вдалося знищити 87 ворожих безпілотників із 90-ти.