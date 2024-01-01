У ПС повідомили про небезпеку БпЛА — куди рухаються ворожі цілі
В низці областей України триває повітряна тривога. Небезпека зберігається через рух ворожих безпілотників shahed-136.
Про це повідомляють Повітряні Сили.
Загроза застосування БпЛА в Україні 1 січня
"Відбій загрози по МіГ-31К. Рух ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні.
Там уточнили, що дрони рухаються за такими напрямками:
- в західній частині Полтавської області, курс західний (Переяслав-Хмельницький район Київської області);
- в північній частині Черкаської області, курс західний (Переяслав-Хмельницький район Київської області).
Водночас у Повітряних Силах наголосили, що атака "шахедів" триває.
"В областях, де оголошена повітряна тривога – загроза застосування ударних БпЛА!", — додали там.
Нагадаємо, що в новорічну ніч 2024 року російські окупанти застосували рекордну кількість "шахедів" для того, аби атакувати Україну. Проте нашим захисникам вдалося знищити 87 ворожих безпілотників з 90.
Крім того, увечері 31 грудня російські загарбники вдарили "шахедами" по Хмельницькій області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримала неповнолітня дитина.
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