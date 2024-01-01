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У ПС повідомили про небезпеку БпЛА — куди рухаються ворожі цілі

1 січня 2024 15:38
оновлено: 15:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ПС повідомили про небезпеку БпЛА — куди рухаються ворожі цілі
Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В низці областей України триває повітряна тривога. Небезпека зберігається через рух ворожих безпілотників shahed-136.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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"Відбій  загрози по МіГ-31К. Рух ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що дрони рухаються за такими напрямками:

  •  в західній частині Полтавської області, курс західний (Переяслав-Хмельницький район Київської області);
  • в північній частині Черкаської області, курс західний (Переяслав-Хмельницький район Київської області).
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Скриншот допису Повітряних Сил

Водночас у Повітряних Силах наголосили, що атака "шахедів" триває.

"В областях, де оголошена повітряна тривога – загроза застосування ударних БпЛА!", — додали там.

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Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що в новорічну ніч 2024 року російські окупанти застосували рекордну кількість "шахедів" для того, аби атакувати Україну. Проте нашим захисникам вдалося знищити 87 ворожих безпілотників з 90. 

Крім того, увечері 31 грудня російські загарбники вдарили "шахедами" по Хмельницькій області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримала неповнолітня дитина.

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