У ПС повідомили про небезпеку БпЛА — куди рухаються ворожі цілі

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В низці областей України триває повітряна тривога. Небезпека зберігається через рух ворожих безпілотників shahed-136.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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"Відбій загрози по МіГ-31К. Рух ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що дрони рухаються за такими напрямками:

в західній частині Полтавської області, курс західний (Переяслав-Хмельницький район Київської області);

в північній частині Черкаської області, курс західний (Переяслав-Хмельницький район Київської області).

Скриншот допису Повітряних Сил

Водночас у Повітряних Силах наголосили, що атака "шахедів" триває.

"В областях, де оголошена повітряна тривога – загроза застосування ударних БпЛА!", — додали там.

Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що в новорічну ніч 2024 року російські окупанти застосували рекордну кількість "шахедів" для того, аби атакувати Україну. Проте нашим захисникам вдалося знищити 87 ворожих безпілотників з 90.

Крім того, увечері 31 грудня російські загарбники вдарили "шахедами" по Хмельницькій області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримала неповнолітня дитина.