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В ПС сообщили об опасности БпЛА — куда двигаются вражеские цели

1 января 2024 15:38
обновлено: 15:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ПС сообщили об опасности БпЛА — куда двигаются вражеские цели
Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ряде областей Украины продолжается воздушная тревога. Опасность сохраняется из-за движения вражеских беспилотников shahed-136.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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"Отбой угрозы по МиГ-31К. Движение ударных БпЛА", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что дроны двигаются по следующим направлениям:

  • в западной части Полтавской области курс западный (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области);
  • в северной части Черкасской области, курс западный (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области).
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Скриншот поста Воздушных Сил

В то же время в Воздушных Силах отметили, что атака "шахедов" продолжается.

"В областях, где объявлена воздушная тревога – угроза применения ударных БПЛА!", — добавили там.

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Скриншот поста Воздушных Сил

Напомним, что в новогоднюю ночь 2024 года российские кафиры применили рекордное количество "шахедов" для того, чтобы атаковать Украину. Однако нашим защитникам удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников из 90-ти.

Кроме того, вечером 31 декабря российские захватчики ударили "шахедами" по Хмельницкой области. В результате вражеской атаки ранения получил несовершеннолетний ребенок.

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