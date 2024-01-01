В ПС сообщили об опасности БпЛА — куда двигаются вражеские цели
В ряде областей Украины продолжается воздушная тревога. Опасность сохраняется из-за движения вражеских беспилотников shahed-136.
Об этом сообщают Воздушные Силы.
Угроза применения БПЛА в Украине 1 января
"Отбой угрозы по МиГ-31К. Движение ударных БпЛА", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что дроны двигаются по следующим направлениям:
- в западной части Полтавской области курс западный (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области);
- в северной части Черкасской области, курс западный (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области).
В то же время в Воздушных Силах отметили, что атака "шахедов" продолжается.
"В областях, где объявлена воздушная тревога – угроза применения ударных БПЛА!", — добавили там.
Напомним, что в новогоднюю ночь 2024 года российские кафиры применили рекордное количество "шахедов" для того, чтобы атаковать Украину. Однако нашим защитникам удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников из 90-ти.
Кроме того, вечером 31 декабря российские захватчики ударили "шахедами" по Хмельницкой области. В результате вражеской атаки ранения получил несовершеннолетний ребенок.
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