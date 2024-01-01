В ПС сообщили об опасности БпЛА — куда двигаются вражеские цели

Иллюстративное фото: соцсети

В ряде областей Украины продолжается воздушная тревога. Опасность сохраняется из-за движения вражеских беспилотников shahed-136.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

Читайте также:

Угроза применения БПЛА в Украине 1 января

"Отбой угрозы по МиГ-31К. Движение ударных БпЛА", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что дроны двигаются по следующим направлениям:

в западной части Полтавской области курс западный (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области);

в северной части Черкасской области, курс западный (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области).

Скриншот поста Воздушных Сил

В то же время в Воздушных Силах отметили, что атака "шахедов" продолжается.

"В областях, где объявлена воздушная тревога – угроза применения ударных БПЛА!", — добавили там.

Скриншот поста Воздушных Сил

Напомним, что в новогоднюю ночь 2024 года российские кафиры применили рекордное количество "шахедов" для того, чтобы атаковать Украину. Однако нашим защитникам удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников из 90-ти.

Кроме того, вечером 31 декабря российские захватчики ударили "шахедами" по Хмельницкой области. В результате вражеской атаки ранения получил несовершеннолетний ребенок.