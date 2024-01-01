Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты снова атакуют "Шахедами" — для каких областей существует опасность arrow

Оккупанты снова атакуют "Шахедами" — для каких областей существует опасность

1 января 2024 19:24
обновлено: 19:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Оккупанты снова атакуют "Шахедами" — для каких областей существует опасность
Рендер дрона Shahed-136 в полете. Иллюстративное фото: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине снова раздается воздушная тревога. Сообщается об угрозе применения иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщают ВВС Украины.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

По сообщению украинских защитников, иранские дроны вылетели из временно оккупированной части Херсонской области в сторону Николаевской. В этих регионах объявлена воздушная тревога.

Оккупанты снова атакуют "Шахедами" — для каких областей существует опасность
Источник: соцсети

По состоянию на 19:29 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Оккупанты снова атакуют "Шахедами" — для каких областей существует опасность
Источник: alerts.in.ua

Напомним, что ранее в ВВС предупредили несколько областей об опасности. В Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях была угроза применения армией России баллистического вооружения.

Также сегодня была и масштабная воздушная тревога: с российского аэродрома "Моздок" взлетали истребители-перехватчики МиГ-31.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме