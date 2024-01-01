Оккупанты снова атакуют "Шахедами" — для каких областей существует опасность

Рендер дрона Shahed-136 в полете. Иллюстративное фото: Pacific Press

В Украине снова раздается воздушная тревога. Сообщается об угрозе применения иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Воздушная тревога в Украине

По сообщению украинских защитников, иранские дроны вылетели из временно оккупированной части Херсонской области в сторону Николаевской. В этих регионах объявлена воздушная тревога.

Источник: соцсети

По состоянию на 19:29 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, что ранее в ВВС предупредили несколько областей об опасности. В Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях была угроза применения армией России баллистического вооружения.

Также сегодня была и масштабная воздушная тревога: с российского аэродрома "Моздок" взлетали истребители-перехватчики МиГ-31.