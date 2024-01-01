Оккупанты снова атакуют "Шахедами" — для каких областей существует опасность
В Украине снова раздается воздушная тревога. Сообщается об угрозе применения иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщают ВВС Украины.
Воздушная тревога в Украине
По сообщению украинских защитников, иранские дроны вылетели из временно оккупированной части Херсонской области в сторону Николаевской. В этих регионах объявлена воздушная тревога.
По состоянию на 19:29 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, что ранее в ВВС предупредили несколько областей об опасности. В Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях была угроза применения армией России баллистического вооружения.
Также сегодня была и масштабная воздушная тревога: с российского аэродрома "Моздок" взлетали истребители-перехватчики МиГ-31.
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