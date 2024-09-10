Атака окупантів на Київську область 10 вересня — що відомо

Робота сил ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 10 вересня знову атакували Київську область безпілотниками. Противник не зменшує інтенсивність обстрілів України від початку вересня.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

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Повітряну тривогу в столиці оголосили близько 04:00. Вона тривала майже дві години. Протягом цього часу російські дрони летіли у бік Києва з різних напрямків та різними групами.

"Але силами та засобами протиповітряної оборони усі БпЛА ворога були знищені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих. Дякуючи нашим воїнам, які захищають мирне місто від таких серйозних загроз!" — додав Попко.