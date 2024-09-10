Атака оккупантов на Киевскую область 10 сентября — что известно

Оккупанты снова атаковали Киевскую область беспилотниками — что известно
Российские оккупанты в ночь на 10 сентября снова атаковали Киевскую область беспилотниками. Противник не уменьшает интенсивность обстрелов Украины с начала сентября.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.
Российская атака на Киев
Воздушная тревога в столице была объявлена около 04:00. Она длилась около двух часов. В течение этого времени российские дроны летели в сторону Киева с разных направлений и разными группами.
"Но силами и средствами противовоздушной обороны все БпЛА врага были уничтожены. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших. Благодаря нашим воинам, которые защищают мирный город от таких серьезных угроз!" — добавил Попко.
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