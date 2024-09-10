Атака оккупантов на Киевскую область 10 сентября — что известно

Работа сил ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 10 сентября снова атаковали Киевскую область беспилотниками. Противник не уменьшает интенсивность обстрелов Украины с начала сентября.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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Воздушная тревога в столице была объявлена около 04:00. Она длилась около двух часов. В течение этого времени российские дроны летели в сторону Киева с разных направлений и разными группами.

"Но силами и средствами противовоздушной обороны все БпЛА врага были уничтожены. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших. Благодаря нашим воинам, которые защищают мирный город от таких серьезных угроз!" — добавил Попко.