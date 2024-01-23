ООН відреагувала на нові ракетні удари по Україні

Наслідки ракетного обстрілу України 23 січня Фото: МВС України

Головний координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун висловила своє засудження у зв'язку з останньою серією ракетних обстрілів російськими силами в українських містах. При цьому представник ООН закликала Росію припинити атаки, які торкаються мирного населення.

Про це йдеться у заяві Деніз Браун.

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Деніз Браун вранці, під час атаки, перебувала вдома в Києві і спокійно пила каву, як раптово будинок здригнувся від нової серії атак по столиці України.

"Внаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки поблизу офісу Організації Об'єднаних Націй у Києві. Були пошкоджені будинки, і мирні люди, які, як я щойно згадувала, попри війну, просто намагалися жити звичайним життям, опинилися у лікарнях", — каже вона.

Співробітники ООН доповіли Браун про те, що рятувальники намагаються знайти тих, хто вижив у зруйнованих будинках і на території Харкова та Дніпропетровської області.

У своїй заяві головний гуманітарний координатор ООН наголосила, що ці атаки є ще одним жорстоким нагадуванням про руйнування, страждання, скорботу та травми, завдані мільйонам людей в Україні через вторгнення Росії, і знову закликала припинити нещадні та випадкові удари по мирному населенню.

Нагадаємо, кількість загиблих у Харкові збільшилася до 4 осіб: 2 чоловіків та 2 жінки, а травмовано ще 40 осіб, серед них 3 неповнолітні дівчата 11, 14, 17 років та поліцейський.

Наразі рятувальники розбирають завали внаслідок ракетного удару по Харкову. У зруйнованому будинку можуть бути люди.

Додамо, російські окупанти вранці 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Були потрапляння до житлової інфраструктури міста, а також є пошкодження автомобілів городян та нежитлових забудов.

У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня. Поки що фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.

Невдовзі Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила своє обурення у зв'язку з останньою масштабною атакою Росії на міста України. За її словами, дикі дії РФ слід зупинити.