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ООН отреагировала на новые ракетные удары по Украине

23 января 2024 14:11
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ООН отреагировала на новые ракетные удары по Украине
Последствия ракетного обстрела Украины 23 января. Фото: МВД Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главный координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун выразила своё осуждение в связи с последней серией ракетных обстрелов российскими силами в украинских городах. При этом представитель ООН призвала Россию прекратить атаки, затрагивающие мирное население. 

Об этом говорится в заявлении Дениз Браун.

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Дениз Браун утром, во время атаки, она находилась дома в Киеве и спокойно пила кофе, ак внезапно дом вздрогнул от новой серии атак по столице Украины. 

"В результате ударов были повреждены жилые дома вблизи офиса Организации Объединенных Наций в Киеве. Были повреждены дома, и мирные люди, которые, как я только что вспоминала, несмотря на войну, просто пытались жить обычной жизнью, оказались в больницах", — говорит она.

Сотрудники ООН доложили Браун о том, что спасатели пытаются обнаружить выживших в разрушенных домах и на территории Харькова и Днепропетровской области.

В своём заявлении главный гуманитарный координатор ООН подчеркнула, что эти атаки являются ещё одним жестоким напоминанием о разрушениях, страданиях, скорби и травмах, причинённых миллионам людей в Украине из-за вторжения России, и снова призвала прекратить беспощадные и случайные удары по мирному населению.

Напомним, количество погибших в Харькове увеличилось до 4  человек: 2 мужчин и 2 женщины, а травмированы еще 40 человек, среди них 3 несовершеннолетние девушки 11, 14, 17 лет и полицейский.

Сейчас спасатели разбирают завалы в результате ракетного удара по Харькову. В разрушенном доме могут находиться люди.

Добавим, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом врага оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Были попадания в жилую инфраструктуру города, а также есть повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.

Вскоре, Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила свое возмущение в связи с последней масштабной атакой России на города Украины. По ее словам, дикие действия РФ необходимо остановить.

ООН
террористы
обстрелы
война в Украине
атака
жертвы

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