Ракетная атака по Украине 23 января.

Последствия обстрелов Харькова 23 января. Фото: Новини.LIVE

В украинских городах продолжается спасательная операция после очередной российской атаки сегодня утром. В результате ракетного удара по Киеву, Харькову и Павлограду Днепропетровской области пострадали 73 человека, еще шесть человек погибли.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский рассказал, что по состоянию на данный момент известно о 22 человеках, пострадавших в результате вражеских обстрелов Киева. В Харькове из-за атаки захватчиков, по предварительным данным, погибли пять человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения. Из-под завалов спасены 27 человек. А в Павлограде русский террор унес жизни одного человека.

Последствия утреннего обстрела Украины. Фото: ГСЧС

Последствия утреннего обстрела Украины. Фото: ГСЧС

Последствия утреннего обстрела Украины. Фото: ГСЧС

Последствия утреннего обстрела Украины. Фото: ГСЧС

Последствия утреннего обстрела Украины. Фото: ГСЧС

Последствия утреннего обстрела Украины. Фото: ГСЧС

Последствия утреннего обстрела Украины. Фото: ГСЧС

Последствия утреннего обстрела Украины. Фото: ГСЧС

Последствия утреннего обстрела Украины. Фото: ГСЧС 1/9 _ 9

Президент подчеркнул, что в настоящее время спасатели, несмотря на все сложности, продолжают свою "важную работу ради спасения людей".

"Благодарю всех наших защитников и защитниц, работников и работниц всех экстренных служб, всех тех, чье сердце просто чувствует, что надо заботиться о других, нужно помогать другим, когда от этого зависит жизнь", — поблагодарил глава государства.

Ракетный удар по Украине 23 января: что известно

Напомним, российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. В общей сложности захватчики выпустили 41 воздушную цель, а силы ПВО уничтожили 21 ракету.

В результате атаки в Киеве пострадали 22 человека. В нескольких районах города есть упавшие вражеские обломки, что повлекло за собой пожар помещений, домов автомобилей. В многоэтажках выбиты окна.

В Харькове в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Пострадал 51 человек, а погибли пять человек. В некоторых районах города возникли проблемы с электричеством и водоснабжением. Без света осталось около 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.