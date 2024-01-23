В ОВА показали наслідки ракетного удару по Павлограду
Російські війська атакували ракетами Павлоград на Дніпропетровщині вранці, 23 січня. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ракетний удар по Павлограду 23 січня
Лисак повідомив, що внаслідок атаки, здійсненої Росією, у парку Павлограда загинула 43-річна жінка.
"Висловлюю глибокі співчуття її близьким", — каже він.
Також голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що інфраструктурні об'єкти, включаючи два навчальні заклади та вісім багатоквартирних будинків, отримали пошкодження.
Крім того, Сергій Лисак зазначив, що у районі Павлограда українські військові успішно перехопили ракету супротивника.
"Уламки понівечили приватні будинки та сонячні панелі", — уточнив він.
Нагадаємо, що російські загарбники завдали масованого удару по Україні 23 січня. Внаслідок атаки є постраждалі також у Києві. Поки що відомо про шістьох людей, які отримали поранення.
Додамо, внаслідок ранкових обстрілів 23 січня у Харкові горить газопровід. Також поранення отримали жінки та діти. Крім того, у місті внаслідок обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. У деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.
Крім того, внаслідок ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області сьогодні вранці загинула одна людина. Крім того, є поранені.
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