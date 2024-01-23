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В ОВА показали наслідки ракетного удару по Павлограду

23 січня 2024 11:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В ОВА показали наслідки ракетного удару по Павлограду
Наслідки ракетного удару по Павлограду 23 січня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська атакували ракетами Павлоград на Дніпропетровщині вранці, 23 січня. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Лисак повідомив, що внаслідок атаки, здійсненої Росією, у парку Павлограда загинула 43-річна жінка.

"Висловлюю глибокі співчуття її близьким", — каже він.

Наслідки ракетного удару по Павлограду 23 січня
Наслідки ракетного удару по Павлограду 23 січня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки ракетного удару по Павлограду 23 січня
Наслідки ракетного удару по Павлограду 23 січня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Також голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що інфраструктурні об'єкти, включаючи два навчальні заклади та вісім багатоквартирних будинків, отримали пошкодження.

Крім того, Сергій Лисак зазначив, що у районі Павлограда українські військові успішно перехопили ракету супротивника.

"Уламки понівечили приватні будинки та сонячні панелі", — уточнив він.

Наслідки ракетного удару по Павлограду 23 січня
Наслідки ракетного удару по Павлограду 23 січня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Павлоград
Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські загарбники завдали масованого удару по Україні 23 січня. Внаслідок атаки є постраждалі також у Києві. Поки що відомо про шістьох людей, які отримали поранення.

Додамо, внаслідок ранкових обстрілів 23 січня у Харкові горить газопровід. Також поранення отримали жінки та діти. Крім того, у місті внаслідок обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. У деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Крім того, внаслідок ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області сьогодні вранці загинула одна людина. Крім того, є поранені.

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