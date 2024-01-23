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На Днепропетровщине прогремели взрывы

23 января 2024 07:18
обновлено: 07:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Днепропетровщине раздаются взрывы утром 23 января
Дым поднимается в небо в результате взрыва. Иллюстративное фото: XHNews
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Враг совершает массированную атаку по Украине. Взрывы слышны в нескольких городах и воздушная тревога раздается во всех областях страны. Местные жители Павлограда сообщают, что на Днепропетровщине тоже слышали громкие взрывы утром 23 января.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

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Взрывы в Днепропетровской области 23 января

Россияне снова направили свое воздушное оружие в Украину. В частности, под прицелом оказалась Днепропетровщина.

В настоящее время город Павлоград находится под обстрелом баллистических ракет. Горожане уже слышали первые взрывы.

Скриншот сообщения Новости.LIVE
Скриншот поста Новини.LIVE
Скриншот сообщения Днепр оперативный
Скриншот поста Днепр Оперативный
Скриншот сообщения Днепр Оперативный Война
Скриншот поста Днепр Оперативный Война

Под угрозой применения российского воздушного вооружения находятся все регионы Украины. Командование Воздушных сил призывает граждан находиться в безопасных местах к отбою опасности.

Карта воздушных тревог 23 января
Карта воздушных тревог 23 января

Напомним, в Киеве прогремели первые сильные взрывы утром, 23 января. В столице сработала система ПВО.

Добавим, с утра 23 января по всей Украине началась воздушная тревога. Россия выпустила ракеты, которые сейчас держат курс на Киев.

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