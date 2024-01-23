На Днепропетровщине раздаются взрывы утром 23 января

Дым поднимается в небо в результате взрыва. Иллюстративное фото: XHNews

Враг совершает массированную атаку по Украине. Взрывы слышны в нескольких городах и воздушная тревога раздается во всех областях страны. Местные жители Павлограда сообщают, что на Днепропетровщине тоже слышали громкие взрывы утром 23 января.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

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Взрывы в Днепропетровской области 23 января

Россияне снова направили свое воздушное оружие в Украину. В частности, под прицелом оказалась Днепропетровщина.

В настоящее время город Павлоград находится под обстрелом баллистических ракет. Горожане уже слышали первые взрывы.

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Под угрозой применения российского воздушного вооружения находятся все регионы Украины. Командование Воздушных сил призывает граждан находиться в безопасных местах к отбою опасности.

Карта воздушных тревог 23 января

Напомним, в Киеве прогремели первые сильные взрывы утром, 23 января. В столице сработала система ПВО.

Добавим, с утра 23 января по всей Украине началась воздушная тревога. Россия выпустила ракеты, которые сейчас держат курс на Киев.