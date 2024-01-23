На Днепропетровщине раздаются взрывы утром 23 января

На Днепропетровщине прогремели взрывы
Враг совершает массированную атаку по Украине. Взрывы слышны в нескольких городах и воздушная тревога раздается во всех областях страны. Местные жители Павлограда сообщают, что на Днепропетровщине тоже слышали громкие взрывы утром 23 января.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
Взрывы в Днепропетровской области 23 января
Россияне снова направили свое воздушное оружие в Украину. В частности, под прицелом оказалась Днепропетровщина.
В настоящее время город Павлоград находится под обстрелом баллистических ракет. Горожане уже слышали первые взрывы.
Под угрозой применения российского воздушного вооружения находятся все регионы Украины. Командование Воздушных сил призывает граждан находиться в безопасных местах к отбою опасности.
Напомним, в Киеве прогремели первые сильные взрывы утром, 23 января. В столице сработала система ПВО.
Добавим, с утра 23 января по всей Украине началась воздушная тревога. Россия выпустила ракеты, которые сейчас держат курс на Киев.
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