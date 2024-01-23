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Ракети РФ змінили курс — де існує небезпека

23 січня 2024 07:01
оновлено: 07:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 23 січня — ракети летять на Київ
Ворожа ракета в небі. Фото: з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку по всій Україні розпочалася повітряна тривога. Росія випустила ракети, які зараз тримають курс на Київ.

Про це повідомили в Повітряних Силах.

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Куди летять ворожі ракети

Оновлено 07:27. "Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Деталі з’ясовуються. Оперативні служби слідують на місце. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!" — кажуть в КМВА.

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Оновлено 07:21. Ворожі ракети летять у напрямку Павлограда Дніпропетровської області. 

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Оновлено 07:19. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті пролунали вибухи.

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Оновлено 07:17. У Києві пролунав повторний вибух. За попередньою інформацією, робота ППО.

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Оновлено 07:16. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунали вибухи.

"Знову бʼють по Харкову — вже кілька вибухів у місті", — йдеться у повідомленні. 

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Оновлено 07:15. "Загроза балістичного озброєння для східних та північно-східних областей", — кажуть в ПС.

Там також наголосили, щоб люди не виходили з укриттів. 

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Оновлено 07:10. У Повітряних силах попереджають про балістику в напрямку Дніпра.

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Оновлено 07:09. Вибухи пролунали у Павлограді Дніпропетровської області. 

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Оновлено 07:02. У КМВА повідомили, що в Києві пролунали вибухи, які пов'язані з роботою ППО. 

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Сьогодні зранку росіяни випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС декілька хвиль крилатих ракет. Спершу вони були в західній частині Вінницької області, проте змінили курс на північно-західний. 

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Вже пізніше ракети з Житомирщини та Вінниччини почали рухатись на Київ та область.

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Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Вона пролунала через загрозу застосування балістичного озброєння з боку РФ.

Незадовго вже "почервоніли" абсолютно всі області України. Росіяни випустили ракети по Києву та Дніпропетровщині

Київ
росіяни
обстріли
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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