Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ракеты РФ изменили курс — где существует опасность arrow

Ракеты РФ изменили курс — где существует опасность

23 января 2024 07:01
обновлено: 07:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 23 января — ракеты летят на Киев
ракеты
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня с утра по всей Украине началась воздушная тревога. Россия выпустила ракеты, держащие сейчас курс на Киев.

Об этом сообщили в воздушных силах.

Читайте также:

Куда летят вражеские ракеты

Обновлено 07:17. В Киеве произошел повторный взрыв. По предварительной информации, работа ПВО.

Обновлено 07:16. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе раздались взрывы.

"Снова бьют по Харькову — уже несколько взрывов в городе", — говорится в сообщении.

null

Обновлено 07:15. "Угроза баллистического вооружения для восточных и северо-восточных областей", — говорят в ПС.

Там также подчеркнули, чтобы люди не выходили из укрытий.

null

Обновлено 07:10. В Воздушных силах предупреждают о баллистике в направлении Днепра.

null

Обновлено 07:09. Взрывы раздались в Павлограде Днепропетровской области.

null

Обновлено 07:02. В КМВА сообщили, что в Киеве прогремели взрывы, связанные с работой ПВО.

null

Сегодня утром россияне выпустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС несколько крылатых волн. Сначала они находились в западной части Винницкой области, однако сменили курс на северо-западный.

null

Уже позже ракеты сменили курс на Киев и область.

null

Новость дополняется...

Киев
россияне
обстрелы
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

Актуальное по теме