Воздушная тревога в Украине 23 января — ракеты летят на Киев

ракеты

Сегодня с утра по всей Украине началась воздушная тревога. Россия выпустила ракеты, держащие сейчас курс на Киев.

Об этом сообщили в воздушных силах.

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Обновлено 07:17. В Киеве произошел повторный взрыв. По предварительной информации, работа ПВО.

Обновлено 07:16. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе раздались взрывы.

"Снова бьют по Харькову — уже несколько взрывов в городе", — говорится в сообщении.

Обновлено 07:15. "Угроза баллистического вооружения для восточных и северо-восточных областей", — говорят в ПС.

Там также подчеркнули, чтобы люди не выходили из укрытий.

Обновлено 07:10. В Воздушных силах предупреждают о баллистике в направлении Днепра.

Обновлено 07:09. Взрывы раздались в Павлограде Днепропетровской области.

Обновлено 07:02. В КМВА сообщили, что в Киеве прогремели взрывы, связанные с работой ПВО.

Сегодня утром россияне выпустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС несколько крылатых волн. Сначала они находились в западной части Винницкой области, однако сменили курс на северо-западный.

Уже позже ракеты сменили курс на Киев и область.

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