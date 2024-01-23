Повітряна тривога зараз 23 січня - загроза балістики

Сирена. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 23 січня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Вона пролунала через загрозу застосування балістичного озброєння з боку РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Загроза балістики 23 січня

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — повідомили у ПС ЗСУ.

Згодом там попередили про виліт восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС

"Зафіксовано політ декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у південно-східному напрямку (район Каспійського моря). У разі пусків крилатих ракет — повідомимо додатково!" — заявили у ПС РФ.

Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 23 січня

Станом на 3:30 сьогодні, 23 січня, повітряна тривога оголошена у семи областях України. А саме:

Харківська,

Донецька,

Луганська,

Полтавська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Кіровоградська.

На щастя, о 3:55 відбій тривоги прозвучав майже у всіх регіонах. Небезпека залишилася лише у Луганській області.

"Відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях. Про точну кількість стратегічних бомбардувальників повідомимо додатково", — повідомили у ПС ЗСУ о 3:58.

Однак, вже о 4:01 повітряна тривога знову залунала у Харківській та Сумській областях. Там було оголошено ракетну небезпеку.

"У Харкові пролунала серія вибухів", — повідомив мер міста Ігор Терехов також о 4:01.

О 4:13 загроза минула для обох областей.

Повітряна тривога в Україні 23 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, всі регіони України перебували в небезпеці 22 січня. Повітряну тривогу було оголошено через зліт російського винищувача МіГ-31К.

Того дня повітряну тривогу оголошували кілька разів. Це було пов'язано зі злетом російського винищувача МіГ-31.