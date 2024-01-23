Повітряна тривога зараз 23 січня - загроза балістики

Повітряна тривога в Україні — де є загроза балістики
Сьогодні, 23 січня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Вона пролунала через загрозу застосування балістичного озброєння з боку РФ.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Загроза балістики 23 січня
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — повідомили у ПС ЗСУ.
Згодом там попередили про виліт восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС
"Зафіксовано політ декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у південно-східному напрямку (район Каспійського моря). У разі пусків крилатих ракет — повідомимо додатково!" — заявили у ПС РФ.
Повітряна тривога в Україні 23 січня
Станом на 3:30 сьогодні, 23 січня, повітряна тривога оголошена у семи областях України. А саме:
- Харківська,
- Донецька,
- Луганська,
- Полтавська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Кіровоградська.
На щастя, о 3:55 відбій тривоги прозвучав майже у всіх регіонах. Небезпека залишилася лише у Луганській області.
"Відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях. Про точну кількість стратегічних бомбардувальників повідомимо додатково", — повідомили у ПС ЗСУ о 3:58.
Однак, вже о 4:01 повітряна тривога знову залунала у Харківській та Сумській областях. Там було оголошено ракетну небезпеку.
"У Харкові пролунала серія вибухів", — повідомив мер міста Ігор Терехов також о 4:01.
О 4:13 загроза минула для обох областей.
Нагадаємо, всі регіони України перебували в небезпеці 22 січня. Повітряну тривогу було оголошено через зліт російського винищувача МіГ-31К.
Того дня повітряну тривогу оголошували кілька разів. Це було пов'язано зі злетом російського винищувача МіГ-31.
Читайте Новини.LIVE!