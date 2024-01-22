В Україні оголошено повітряну тривогу

Російський літак МіГ-31К. Фото ілюстративне: росЗМІ

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано зі злетом російського винищувача МіГ-31.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: скриншот

В Україні оголосили повітряну тривогу

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Окрім того, військові попереджають про ракетну небезпеку. Це пов'язано із злетом винищувача МіГ-31К з аеродрому Саластейка Нижньогородської області.

У Повітряних силах українців закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що всі регіони України перебували в небезпеці сьогодні, 22 січня. Повітряну тривогу було оголошено через зліт російського винищувача МіГ-31К.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару авіабомбами по селу Ольховатка на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий та одна поранена.

Додамо, загарбники атакували Дніпропетровську область у ніч проти 22 січня. Втім, сили ППО збили три дрони-камікадзе у Дніпровському районі.