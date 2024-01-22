В Україні лунає повітряна тривога 22 січня

У всіх областях України оголошено повітряну тривогу — яка небезпека
Всі регіони України перебувають в небезпеці сьогодні, 22 січня. Повітряну тривогу оголошено через зліт російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 22 січня
У всіх регіонах України зараз лунає сигнал повітряної тривоги. Для областей існує небезпека через зліт ворожого літака МіГ-31К. Як зазначають в ПС ЗСУ, є загроза застосування ракетного озброєння.
"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — вказали в Повітряних Силах.
Нагадаємо, російські окупанти завдали удару авіабомбами по селу Ольховатка на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий та одна поранена.
Додамо, загарбники атакували Дніпропетровську область у ніч проти 22 січня. Втім, сили ППО збили три дрони-камікадзе у Дніпровському районі.
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