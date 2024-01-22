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У всіх областях України оголошено повітряну тривогу — яка небезпека

22 січня 2024 12:14
оновлено: 12:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні лунає повітряна тривога 22 січня
Ракета в повітрі. Ілюстративне фото: Depositphotos
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Всі регіони України перебувають в небезпеці сьогодні, 22 січня. Повітряну тривогу оголошено через зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 22 січня

У всіх регіонах України зараз лунає сигнал повітряної тривоги. Для областей існує небезпека через зліт ворожого літака МіГ-31К. Як зазначають в ПС ЗСУ,  є загроза застосування ракетного озброєння.

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — вказали в Повітряних Силах.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Мапа повітряних тривог 22 січня
Мапа повітряних тривог 22 січня

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару авіабомбами по селу Ольховатка на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий та одна поранена.

Додамо, загарбники атакували Дніпропетровську область у ніч проти 22 січня. Втім, сили ППО збили три дрони-камікадзе у Дніпровському районі.

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Росія
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