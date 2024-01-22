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Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога — какая опасность

22 января 2024 12:14
обновлено: 12:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине раздается воздушная тревога 22 января
Ракета в воздухе. Иллюстративное фото: Depositphotos
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Все регионы Украины находятся в опасности сегодня, 22 января. Воздушная тревога объявлена из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 22 января

Во всех регионах Украины сейчас раздается сигнал воздушной тревоги. Для областей существует опасность из-за взлета вражеского самолета МиГ-31К. Как отмечают в ПС ВСУ, существует угроза применения ракетного вооружения.

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — указали в Воздушных Силах.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ
Карта воздушных тревог 22 января
Карта воздушных тревог 22 января

Напомним, российские оккупанты нанесли удар авиабомбами по селу Ольховатка на Харьковщине. В результате вражеских обстрелов есть погибшие и еще один человек ранен.

Добавим, захватчики атаковали Днепропетровскую область в ночь на 22 января. Впрочем, силы ПВО сбили три дрона-камикадзе в Днепровском районе.

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