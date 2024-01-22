В Украине раздается воздушная тревога 22 января

Ракета в воздухе. Иллюстративное фото: Depositphotos

Все регионы Украины находятся в опасности сегодня, 22 января. Воздушная тревога объявлена из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 22 января

Во всех регионах Украины сейчас раздается сигнал воздушной тревоги. Для областей существует опасность из-за взлета вражеского самолета МиГ-31К. Как отмечают в ПС ВСУ, существует угроза применения ракетного вооружения.

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — указали в Воздушных Силах.

Скриншот поста ПС ВСУ

Карта воздушных тревог 22 января

Напомним, российские оккупанты нанесли удар авиабомбами по селу Ольховатка на Харьковщине. В результате вражеских обстрелов есть погибшие и еще один человек ранен.

Добавим, захватчики атаковали Днепропетровскую область в ночь на 22 января. Впрочем, силы ПВО сбили три дрона-камикадзе в Днепровском районе.