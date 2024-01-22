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В Украине объявлена воздушная тревога

22 января 2024 15:04
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Павел Зинченко
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога
Российский самолет МиГ-31К. Фото иллюстративное: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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В Украине объявили воздушную тревогу

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Кроме того, военные предупреждают о ракетной опасности. Это связано со взлетом истребителя МиГ-31К с аэродрома Саластейка Нижегородской области.

В воздушных силах украинцев призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что все регионы Украины находились в опасности сегодня, 22 января. Воздушная тревога была объявлена из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар авиабомбами по селу Ольховатка на Харьковщине. В результате вражеских обстрелов погиб и один ранен.

Добавим, захватчики атаковали Днепропетровскую область в ночь на 22 января. Впрочем, силы ПВО сбили три дрона-камикадзе в Днепровском районе.

Киев
Украина
воздушная тревога
истребитель
ракетный удар

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