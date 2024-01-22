В Украине объявлена воздушная тревога
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
В Украине объявили воздушную тревогу
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Кроме того, военные предупреждают о ракетной опасности. Это связано со взлетом истребителя МиГ-31К с аэродрома Саластейка Нижегородской области.
В воздушных силах украинцев призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Ранее мы сообщали, что все регионы Украины находились в опасности сегодня, 22 января. Воздушная тревога была объявлена из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.
Напомним, российские оккупанты нанесли удар авиабомбами по селу Ольховатка на Харьковщине. В результате вражеских обстрелов погиб и один ранен.
Добавим, захватчики атаковали Днепропетровскую область в ночь на 22 января. Впрочем, силы ПВО сбили три дрона-камикадзе в Днепровском районе.
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