Воздушная тревога сейчас 23 января – угроза баллистики

Воздушная тревога в Украине — где есть угроза баллистики
Сегодня, 23 января, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Она прозвучала из-за угрозы применения баллистического вооружения со стороны РФ.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Угроза баллистики 23 января
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — сообщили в ВС ВСУ.
Впоследствии там предупредили о вылете восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
"Зафиксирован полет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в юго-восточном направлении (район Каспийского моря). В случае пусков крылатых ракет — сообщим дополнительно!" — заявили в ВС РФ.
Воздушная тревога в Украине 23 января
По состоянию на 3:30, 23 января, воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. А именно:
- Харьковская,
- Донецкая,
- Луганская,
- Полтавская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Кировоградская.
К счастью, в 3:55 отбой тревоги прозвучал почти во всех регионах. Опасность осталась только в Луганской области.
"Отбой угрозы применения баллистического вооружения по областям. О точном количестве стратегических бомбардировщиков сообщим дополнительно", — сообщили в ВС ВСУ в 3:58.
Однако уже в 4:01 воздушная тревога снова раздалась в Харьковской и Сумской областях. Там была объявлена ракетная опасность.
"В Харькове прозвучала серия взрывов", — сообщил мэр города Игорь Терехов также в 4:01.
Напомним, все регионы Украины находились в опасности 22 января. Воздушная тревога была объявлена из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.
В тот день воздушную тревогу объявляли несколько раз. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31.
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