Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога в Украине — где есть угроза баллистики arrow

Воздушная тревога в Украине — где есть угроза баллистики

23 января 2024 03:34
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Воздушная тревога сейчас 23 января – угроза баллистики
Сирена. Фото: pixabay.com
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Сегодня, 23 января, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Она прозвучала из-за угрозы применения баллистического вооружения со стороны РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Угроза баллистики 23 января

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — сообщили в ВС ВСУ.

Впоследствии там предупредили о вылете восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"Зафиксирован полет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в юго-восточном направлении (район Каспийского моря). В случае пусков крылатых ракет — сообщим дополнительно!" — заявили в ВС РФ.

Информация от ВС ВСУ. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 23 января

По состоянию на 3:30, 23 января, воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. А именно:

  • Харьковская,
  • Донецкая,
  • Луганская,
  • Полтавская,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Кировоградская.

К счастью, в 3:55 отбой тревоги прозвучал почти во всех регионах. Опасность осталась только в Луганской области.

"Отбой угрозы применения баллистического вооружения по областям. О точном количестве стратегических бомбардировщиков сообщим дополнительно", — сообщили в ВС ВСУ в 3:58.

Однако уже в 4:01 воздушная тревога снова раздалась в Харьковской и Сумской областях. Там была объявлена ракетная опасность.

"В Харькове прозвучала серия взрывов", — сообщил мэр города Игорь Терехов также в 4:01.

Воздушная тревога в Украине 23 января
Воздушная тревога в Украине 23 января. Фото: скриншот

Напомним, все регионы Украины находились в опасности 22 января. Воздушная тревога была объявлена из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.

В тот день воздушную тревогу объявляли несколько раз. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31.

ВСУ
воздушная тревога
война в Украине
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

Актуальное по теме