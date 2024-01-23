Воздушная тревога сейчас 23 января – угроза баллистики

Сирена. Фото: pixabay.com

Сегодня, 23 января, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Она прозвучала из-за угрозы применения баллистического вооружения со стороны РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — сообщили в ВС ВСУ.

Впоследствии там предупредили о вылете восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"Зафиксирован полет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в юго-восточном направлении (район Каспийского моря). В случае пусков крылатых ракет — сообщим дополнительно!" — заявили в ВС РФ.

Информация от ВС ВСУ. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 23 января

По состоянию на 3:30, 23 января, воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. А именно:

Харьковская,

Донецкая,

Луганская,

Полтавская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Кировоградская.

К счастью, в 3:55 отбой тревоги прозвучал почти во всех регионах. Опасность осталась только в Луганской области.

"Отбой угрозы применения баллистического вооружения по областям. О точном количестве стратегических бомбардировщиков сообщим дополнительно", — сообщили в ВС ВСУ в 3:58.

Однако уже в 4:01 воздушная тревога снова раздалась в Харьковской и Сумской областях. Там была объявлена ракетная опасность.

"В Харькове прозвучала серия взрывов", — сообщил мэр города Игорь Терехов также в 4:01.

Воздушная тревога в Украине 23 января. Фото: скриншот

Напомним, все регионы Украины находились в опасности 22 января. Воздушная тревога была объявлена из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.

В тот день воздушную тревогу объявляли несколько раз. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31.