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На Дніпропетровщині прогриміли вибухи

23 січня 2024 07:18
оновлено: 07:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Дніпропетровщині лунають вибухи зранку 23 січня
Дим підіймається в небо внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: XHNews
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ворог здійснює масовану атаку по Україні. Вибухи чутно у декількох містах і повітряна тривога лунає у всіх областях країни. Місцеві жителі Павлограда зазначають, що Дніпропетровщині теж чули гучні вибухи вранці 23 січня.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Вибухи у Дніпропетровській області 23 січня

Росіяни знову направили свою повітряну зброю на Україну. Зокрема, під прицілом опинилася Дніпропетровщина.

Зазначається, що зараз місто Павлоград перебуває під обстрілом балістичних ракет. Містяни вже чули перші вибухи. 

Скриншот допису Новини.LIVE
Скриншот допису Новини.LIVE
Скриншот допису Дніпро оперативний
Скриншот допису Дніпро Оперативний
Скриншот допису Дніпро Оперативний Війна
Скриншот допису Дніпро Оперативний Війна

Наразі під загрозою застосування російського повітряного озброєння перебувають всі регіони України. Командування Повітряних Сил закликає громадян перебувати у безпечних місцях до відбою небезпеки.

Мапа повітряних тривог 23 січня
Мапа повітряних тривог 23 січня
 

Нагадаємо, у Києві пролунали перші сильні вибухи вранці, 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.

Додамо, зранку 23 січня по всій Україні розпочалася повітряна тривога. Росія випустила ракети, які зараз тримають курс на Київ.

війна
вибух
росіяни
Україна
Дніпропетровська область
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повітряна тривога
атака

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