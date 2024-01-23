На Дніпропетровщині лунають вибухи зранку 23 січня

Дим підіймається в небо внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: XHNews

Ворог здійснює масовану атаку по Україні. Вибухи чутно у декількох містах і повітряна тривога лунає у всіх областях країни. Місцеві жителі Павлограда зазначають, що Дніпропетровщині теж чули гучні вибухи вранці 23 січня.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Вибухи у Дніпропетровській області 23 січня

Росіяни знову направили свою повітряну зброю на Україну. Зокрема, під прицілом опинилася Дніпропетровщина.

Зазначається, що зараз місто Павлоград перебуває під обстрілом балістичних ракет. Містяни вже чули перші вибухи.

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Наразі під загрозою застосування російського повітряного озброєння перебувають всі регіони України. Командування Повітряних Сил закликає громадян перебувати у безпечних місцях до відбою небезпеки.

Мапа повітряних тривог 23 січня



Нагадаємо, у Києві пролунали перші сильні вибухи вранці, 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.

Додамо, зранку 23 січня по всій Україні розпочалася повітряна тривога. Росія випустила ракети, які зараз тримають курс на Київ.