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Повітряна тривога по всій Україні — куди летять ворожі ракети

23 січня 2024 06:12
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Повітряна тривога зараз 23 січня - куди летять ракети
Повітряна тривога по всій Україні. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Сьогодні, 23 січня, в Україні вкотре оголосили повітряну тривогу. Вона пролунала через ракетну небезпеку.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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"Ракетна небезпека в південних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", — повідомили військові.

Згодом вони додали, що перша група ракет в Сумській області, в напрямку Полтавщини.

Через декілька хвилин ракета рухалася в напрямку Миргорода — (імовірно Х-59).

Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Також було зафіксовано зліт бортів Ту-22м3 з аеродрома Шайковка у Калузькій області РФ.

"Попередньо в повітряному просторі рф 2 Ту-22М3 з аеродрому Оленья (Мурманська область) та 2 Ту-22М3 з аеродрому Шайковка (Калузька область)", — додали у ПС ЗСУ.

О 6:17 ракета була у Сумській області. Вона рухалася на Захід. Також у цей час перша ракета зайшла в повітряний простір Черкаської області за тим же курсом.

Повітряна тривога 23 січня
Повітряна тривога 23 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Вона пролунала через загрозу застосування балістичного озброєння з боку РФ.

Також ми писали, що 22 січня повітряну тривогу оголошували кілька разів. Це було пов'язано зі злетом російського винищувача МіГ-31.

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