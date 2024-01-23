Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога по всей Украине — куда летят вражеские ракеты arrow

Воздушная тревога по всей Украине — куда летят вражеские ракеты

23 января 2024 06:12
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Воздушная тревога сейчас 23 января – куда летят ракеты
Воздушная тревога по всей Украине. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Сегодня, 23 января, в Украине еще раз объявили воздушную тревогу. Она прозвучала из-за ракетной опасности.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Ракетная опасность в Украине

"Ракетная опасность в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", — сообщили военные.

Затем они добавили, что первая группа ракет в Сумской области, в направлении Полтавщины.

Через несколько минут ракета двигалась в направлении Миргорода (вероятно Х-59).

Информация от ВС ВСУ. Фото: скриншот

Также был зафиксирован взлет бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка в Калужской области РФ.

"Предварительно в воздушном пространстве России 2 Ту-22М3 с аэродрома Оленья (Мурманская область) и 2 Ту-22М3 с аэродрома Шайковка (Калужская область)", — добавили в ПС ВСУ.

В 6:17 ракета была в Сумской области. Она двигалась на Запад. Также в настоящее время первая ракета зашла в воздушное пространство Черкасской области по тому же курсу.

Воздушная тревога 23 января
Воздушная тревога 23 января. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 23 января, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Она прозвучала из-за угрозы применения баллистического вооружения со стороны РФ.

Также мы писали, что 22 января воздушную тревогу объявляли несколько раз. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31.

ракета
воздушная тревога
ракеты
война в Украине
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

Актуальное по теме