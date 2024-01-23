Воздушная тревога сейчас 23 января – куда летят ракеты

Воздушная тревога по всей Украине. Фото: скриншот

Сегодня, 23 января, в Украине еще раз объявили воздушную тревогу. Она прозвучала из-за ракетной опасности.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Ракетная опасность в Украине

"Ракетная опасность в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", — сообщили военные.

Затем они добавили, что первая группа ракет в Сумской области, в направлении Полтавщины.

Через несколько минут ракета двигалась в направлении Миргорода (вероятно Х-59).

Информация от ВС ВСУ. Фото: скриншот

Также был зафиксирован взлет бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка в Калужской области РФ.

"Предварительно в воздушном пространстве России 2 Ту-22М3 с аэродрома Оленья (Мурманская область) и 2 Ту-22М3 с аэродрома Шайковка (Калужская область)", — добавили в ПС ВСУ.

В 6:17 ракета была в Сумской области. Она двигалась на Запад. Также в настоящее время первая ракета зашла в воздушное пространство Черкасской области по тому же курсу.

Воздушная тревога 23 января. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 23 января, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Она прозвучала из-за угрозы применения баллистического вооружения со стороны РФ.

Также мы писали, что 22 января воздушную тревогу объявляли несколько раз. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31.