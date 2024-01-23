Ракетный удар по Павлограду 23 января — есть погибшие

Ракетный удар по Павлограду — есть погибшие и раненые
В результате ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области сегодня утром погиб один человек. Кроме того, есть раненые.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Последствия ракетного удара по Днепропетровской области
Лысак рассказал, что в результате утренней ракетной атаки россиян на Павлоград, в городе погиб один человек. Кроме того, есть пострадавшие.
"В Павлограде на эту минуту один погибший. Еще одному мужчине медики пока оказывают всю необходимую помощь! Он жив", — говорится в сообщении.
Напомним, российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. В результате атаки есть пострадавшие также в Киеве. Пока известно о шести человеках, получивших ранения.
Добавим, в результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Также ранения получили женщины и дети. Кроме того, в городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.
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