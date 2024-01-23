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Ракетный удар по Павлограду — есть погибшие и раненые

23 января 2024 08:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ракетный удар по Павлограду 23 января — есть погибшие
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото (архивное): t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области сегодня утром погиб один человек. Кроме того, есть раненые.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак рассказал, что в результате утренней ракетной атаки россиян на Павлоград, в городе погиб один человек. Кроме того, есть пострадавшие.

"В Павлограде на эту минуту один погибший. Еще одному мужчине медики пока оказывают всю необходимую помощь! Он жив", — говорится в сообщении.

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Напомним, российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. В результате атаки есть пострадавшие также в Киеве. Пока известно о шести человеках, получивших ранения.

Добавим, в результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Также ранения получили женщины и дети. Кроме того, в городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Днепропетровская область
обстрелы
война в Украине
ранение
ракетный удар
погибшие

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