Ракетный удар по Павлограду 23 января — есть погибшие

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото (архивное): t.me/dnipropetrovskaODA

В результате ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области сегодня утром погиб один человек. Кроме того, есть раненые.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак рассказал, что в результате утренней ракетной атаки россиян на Павлоград, в городе погиб один человек. Кроме того, есть пострадавшие.

"В Павлограде на эту минуту один погибший. Еще одному мужчине медики пока оказывают всю необходимую помощь! Он жив", — говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. В результате атаки есть пострадавшие также в Киеве. Пока известно о шести человеках, получивших ранения.

Добавим, в результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Также ранения получили женщины и дети. Кроме того, в городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.