В ОВА показали последствия ракетного удара по Павлограду
Российские войска атаковали ракетами Павлоград Днепропетровской области утром 23 января. В результате вражеского обстрела погибла женщина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ракетный удар по Павлограду 23 января
Лысак сообщил, что в результате атаки, осуществленной Россией, в парке Павлограда погибла 43-летняя женщина.
"Выражаю глубокие соболезнования ее близким", — говорит он.
Также глава Днепропетровской ОВА указал, что инфраструктурные объекты, включая два учебных заведения и восемь многоквартирных домов, получили повреждения.
Кроме того, Сергей Лысак указал, что в районе Павлограда украинские военные успешно перехватили ракету противника.
"Обломки изуродовали частные дома и солнечные панели", — уточнил он.
Напомним, что российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. В результате атаки есть пострадавшие также в Киеве. Пока известно о шести человеках, получивших ранения.
Добавим, в результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Также ранения получили женщины и дети. Кроме того, в городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.
Также в результате ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области сегодня утром погиб один человек. Кроме того, есть раненые.
Читайте Новини.LIVE!