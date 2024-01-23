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В ОВА показали последствия ракетного удара по Павлограду

23 января 2024 11:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ОВА показали последствия ракетного удара по Павлограду
Последствия ракетного удара по Павлограду 23 января. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска атаковали ракетами Павлоград Днепропетровской области утром 23 января. В результате вражеского обстрела погибла женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак сообщил, что в результате атаки, осуществленной Россией, в парке Павлограда погибла 43-летняя женщина. 

"Выражаю глубокие соболезнования ее близким", — говорит он.

Последствия ракетного удара по Павлограду 23 января
Последствия ракетного удара по Павлограду 23 января. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия ракетного удара по Павлограду 23 января
Последствия ракетного удара по Павлограду 23 января. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Также глава Днепропетровской ОВА указал, что инфраструктурные объекты, включая два учебных заведения и восемь многоквартирных домов, получили повреждения.

Кроме того, Сергей Лысак указал, что в районе Павлограда украинские военные успешно перехватили ракету противника. 

"Обломки изуродовали частные дома и солнечные панели", — уточнил он.

Последствия ракетного удара по Павлограду 23 января
Последствия ракетного удара по Павлограду 23 января. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Павлоград
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, что российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. В результате атаки есть пострадавшие также в Киеве. Пока известно о шести человеках, получивших ранения.

Добавим, в результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Также ранения получили женщины и дети. Кроме того, в городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Также в результате ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области сегодня утром погиб один человек. Кроме того, есть раненые.

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