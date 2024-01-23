Залужний розповів, скільки ракет знищили сили ППО цієї ночі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб

Цієї ночі російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом загарбники випустили 41 повітряну ціль, а сили ППО знищили 21 ракету.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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За словами Залужного, цієї ночі росіяни випустили по Україну 41 ракету. Загарбники завдали комбінованого удару, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Відтак відомо, що росіяни випустили по українських областях такі ракети:

чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області у напрямку Харківщини;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс (РФ));

вісім ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області у напрямку Харківщини та Сумщини;

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків — Бєлгородська та Воронезька області);

дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків — Бєлгородська область).

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У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

п'ять балістичних ракет "Іскандер-М";

одну керовану авіаційну ракету Х-59.

"Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей", — наголосив Залужний.

Знищені ворожі ракети за ніч 23 січня. Фото: t.me/CinCAFU

Нагадаємо, російські загарбники здійснили масований удар по Україні 23 січня. Внаслідок атаки є постраждалі також у Києві. Наразі відомо про десятьох людей, які отримали поранення, та одного загиблого.

Додамо, внаслідок ранкового обстрілу 23 січня у Харкові горить газопровід. Також поранень зазнали жінки та діти. Крім того, в місті внаслідок обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Російські окупанти також завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок ракетної атаки загинула одна людина, також є поранені.