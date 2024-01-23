Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Залужний розповів, скільки ракет знищили сили ППО цієї ночі arrow

Залужний розповів, скільки ракет знищили сили ППО цієї ночі

23 січня 2024 10:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Залужний розповів, скільки ракет знищили сили ППО цієї ночі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Цієї ночі російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом загарбники випустили 41 повітряну ціль, а сили ППО знищили 21 ракету.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Читайте також:

Скільки ворожих випустила РФ по Україні 23 січня

За словами Залужного, цієї ночі росіяни випустили по Україну 41 ракету. Загарбники завдали комбінованого удару, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Відтак відомо, що росіяни випустили по українських областях такі ракети: 

  • чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області у напрямку Харківщини;
  • 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс (РФ));
  • вісім ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області у напрямку Харківщини та Сумщини;
  • 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків — Бєлгородська та Воронезька області);
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків — Бєлгородська область).

Скільки ворожих ракет знищила наша ППО

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено: 

  • 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;
  • п'ять балістичних ракет "Іскандер-М";
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59.

"Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей", — наголосив Залужний. 

null
Знищені ворожі ракети за ніч 23 січня. Фото: t.me/CinCAFU

Нагадаємо, російські загарбники здійснили масований удар по Україні 23 січня. Внаслідок атаки є постраждалі також у Києві. Наразі відомо про десятьох людей, які отримали поранення, та одного загиблого

Додамо, внаслідок ранкового обстрілу 23 січня у Харкові горить газопровід. Також поранень зазнали жінки та діти. Крім того, в місті внаслідок обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Російські окупанти також завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок ракетної атаки загинула одна людина, також є поранені. 

Валерій Залужний
обстріли
ракети
війна в Україні
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі