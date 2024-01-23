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Залужный рассказал, сколько ракет уничтожили силы ПВО этой ночью

23 января 2024 10:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Залужный рассказал, сколько ракет уничтожили силы ПВО этой ночью
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Этой ночью российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. В общей сложности захватчики выпустили 41 воздушную цель, а силы ПВО уничтожили 21 ракету.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По словам Залужного, в эту ночь россияне выпустили по Украине 41 ракету. Захватчики нанесли комбинированный удар, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Так, известно, что россияне выпустили по украинским областям следующие ракеты:

  • четыре зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковской области;
  • 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков — Энгельс (РФ));
  • восемь ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области в направлении Харьковской и Сумской областей;
  • 12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков — Белгородская и Воронежская области);
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков — Белгородская область).

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В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено:

  • 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
  • пять баллистических ракет "Искандер-М";
  • одну управляемую авиационную ракету Х-59.

"Важно, не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей", — подчеркнул Залужный.

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Уничтожены вражеские ракеты за ночь 23 января. Фото: t.me/CinCAFU

Напомним, российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. В результате атаки пострадали также в Киеве. Пока известно о десяти человек, получивших ранения, и одном погибшем.

Добавим, в результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Также ранения получили женщины и дети. Кроме того, в городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Российские оккупанты также нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. В результате ракетной атаки погиб один человек, также ранены.

Валерий Залужный
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ракеты
война в Украине
ракетный удар

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