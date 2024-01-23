Ракетний удар по Києву 23 січня – є загибла

Наслідки ракетного удару по Києву 23 січня. Фото: КМВА

Російські війська атакували Київ ракетами зранку, 23 січня. Внаслідок обстрілу загинула жінка і є постраждалі.

Про це повідомили у КМВА.

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"Внаслідок ракетного удару по Києву вже відомо про одну загиблу жінку і чотирьох поранених", — йдеться в повідомленні.

Голова КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетного удару по столиці вже відомо про одну загиблу жінку і чотирьох постраждалих.

За його словами, більшість із постраждалих із мінно-вибуховими травмами.

Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві пролунали перші сильні вибухи вранці 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.

Додамо, внаслідок ракетної атаки по Києву у місті є значні руйнування. Горять автомобілі, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстрені служби.

Крім того, внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння автомобілів у Святошинському районі.