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Ракетний удар по Києву — є загибла

23 січня 2024 08:22
оновлено: 08:29
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ракетний удар по Києву 23 січня – є загибла
Наслідки ракетного удару по Києву 23 січня. Фото: КМВА
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська атакували Київ ракетами зранку, 23 січня. Внаслідок обстрілу загинула жінка і є постраждалі.

Про це повідомили у КМВА.

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"Внаслідок ракетного удару по Києву вже відомо про одну загиблу жінку і чотирьох поранених", — йдеться в повідомленні.

Голова КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетного удару по столиці вже відомо про одну загиблу жінку і чотирьох постраждалих.

За його словами, більшість із постраждалих із мінно-вибуховими травмами.

Вибухи у Києві
Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві пролунали перші сильні вибухи вранці 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.

Додамо, внаслідок ракетної атаки по Києву у місті є значні руйнування. Горять автомобілі, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстрені служби.

Крім того, внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння автомобілів у Святошинському районі.

Київ
обстріли
Київська військова адміністрація
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