Взрывы в Киеве сегодня 23 января - появились первые детали

Спасатели разбирают завалы после взрывов. Фото иллюстративное. Фото: t.me/VA_Kyiv

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов утром, 23 января. Вследствие падения обломков, зафиксировано возгорание автомобилей в Святошинском районе.

Об этом сообщили в КГВА.

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Взрывы в Киеве 23 января — подробности

Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что вследствие ракетного удара, в Святошинском районе загорелись припаркованные автомобили.

По его словам, детали уже выясняются, а оперативные службы уже направляются на место происшествия.

Взрывы в Киеве. Фото: скриншот



Также Попко сообщил, что в результате падения обломков есть повреждения детского садика и одного дома. Кроме того, есть информация об одном пострадавшем. Информация уточняется.

Взрывы в Киеве. Фото: скриншот

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Святошинском районе полыхают авто. При этом он уточнил, что есть несколько вызовов в Соломенском районе.

Взрывы в Киеве. Фото: скриншот

Также Кличко рассказал, что в Печерском районе есть попадание в нежилое помещение. При этом, в Соломенском районе есть один пострадавший.

Взрывы в Киеве. Фото: скриншот

Обновлено 07:51: Кличко указал, что сейчас гаситься пожар в нежилом помещении в Печерском районе. Также он добавил, что информация о попадании в детский садик в Святошинском районе не подтвердилась. Возле учреждения горят автомобили.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Напомним, что в Киеве прозвучали первые мощные взрывы утром, 23 января. В столице сработала система ПВО.

Кроме того, россияне продолжают атаковать Украину. Под прицелом врага сегодня утром, 23 января оказались также Харьков и Шостка Сумской области. В городах раздались громкие взрывы.

Также местные жители Павлограда сообщают, что на Днепропетровщине тоже слышали громкие взрывы утром 23 января.