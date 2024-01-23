Взрывы в Киеве сегодня 23 января - появились первые детали

Ракетная атака на Киев — в КГВА сообщили первые детали
В Киеве прозвучала серия мощных взрывов утром, 23 января. Вследствие падения обломков, зафиксировано возгорание автомобилей в Святошинском районе.
Об этом сообщили в КГВА.
Взрывы в Киеве 23 января — подробности
Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что вследствие ракетного удара, в Святошинском районе загорелись припаркованные автомобили.
По его словам, детали уже выясняются, а оперативные службы уже направляются на место происшествия.
Также Попко сообщил, что в результате падения обломков есть повреждения детского садика и одного дома. Кроме того, есть информация об одном пострадавшем. Информация уточняется.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Святошинском районе полыхают авто. При этом он уточнил, что есть несколько вызовов в Соломенском районе.
Также Кличко рассказал, что в Печерском районе есть попадание в нежилое помещение. При этом, в Соломенском районе есть один пострадавший.
Обновлено 07:51: Кличко указал, что сейчас гаситься пожар в нежилом помещении в Печерском районе. Также он добавил, что информация о попадании в детский садик в Святошинском районе не подтвердилась. Возле учреждения горят автомобили.
Напомним, что в Киеве прозвучали первые мощные взрывы утром, 23 января. В столице сработала система ПВО.
Кроме того, россияне продолжают атаковать Украину. Под прицелом врага сегодня утром, 23 января оказались также Харьков и Шостка Сумской области. В городах раздались громкие взрывы.
Также местные жители Павлограда сообщают, что на Днепропетровщине тоже слышали громкие взрывы утром 23 января.
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