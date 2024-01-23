Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ракетная атака на Киев — в КГВА сообщили первые детали arrow

Ракетная атака на Киев — в КГВА сообщили первые детали

23 января 2024 07:32
обновлено: 08:01
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрывы в Киеве сегодня 23 января - появились первые детали
Спасатели разбирают завалы после взрывов. Фото иллюстративное. Фото: t.me/VA_Kyiv
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов утром, 23 января. Вследствие падения обломков, зафиксировано возгорание автомобилей в Святошинском районе.

Об этом сообщили в КГВА.

Читайте также:

Взрывы в Киеве 23 января — подробности

Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что вследствие ракетного удара, в Святошинском районе загорелись припаркованные автомобили.

По его словам, детали уже выясняются, а оперативные службы уже направляются на место происшествия.

Взрывы в Киеве
Взрывы в Киеве. Фото: скриншот


Также Попко сообщил, что в результате падения обломков есть повреждения детского садика и одного дома. Кроме того, есть информация об одном пострадавшем. Информация уточняется.

Взрывы в Киеве
Взрывы в Киеве. Фото: скриншот

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Святошинском районе полыхают авто. При этом он уточнил, что есть несколько вызовов в Соломенском районе. 

Взрывы в Киеве
Взрывы в Киеве. Фото: скриншот

Также Кличко рассказал, что в Печерском районе есть попадание в нежилое помещение. При этом, в Соломенском районе есть один пострадавший.

Взрывы в Киеве
Взрывы в Киеве. Фото: скриншот

Обновлено 07:51: Кличко указал, что сейчас гаситься пожар в нежилом помещении в Печерском районе. Также он добавил, что информация о попадании в детский садик в Святошинском районе не подтвердилась. Возле учреждения горят автомобили.

Виталий Кличко
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Напомним, что в Киеве прозвучали первые мощные взрывы утром, 23 января. В столице сработала система ПВО.

Кроме того, россияне продолжают атаковать Украину. Под прицелом врага сегодня утром, 23 января оказались также Харьков и Шостка Сумской области. В городах раздались громкие взрывы.

Также местные жители Павлограда сообщают, что на Днепропетровщине тоже слышали громкие взрывы утром 23 января.

 

Виталий Кличко
Киев
нападение
взрыв
воздушная тревога
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

Актуальное по теме