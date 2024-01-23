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Ракетна атака на Київ — у КМВА повідомили перші деталі

23 січня 2024 07:32
оновлено: 08:01
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибухи у Києві сьогодні 23 січня – з&#39;явилися перші деталі
Рятувальники розбирають завали після вибухів. Фото ілюстративні. Фото: t.me/VA_Kyiv
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві пролунала серія потужних вибухів уранці, 23 січня. Внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння автомобілів у Святошинському районі.

Про це повідомили у КМВА.

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Голова КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетного удару, у Святошинському районі спалахнули припарковані автомобілі.

За його словами, деталі вже з'ясовуються, а оперативні служби вже прямують на місце події.

Вибухи у Києві
Вибухи у Києві. Фото: скриншот


Також Попко повідомив, що внаслідок падіння уламків є пошкодження дитячого садка та одного будинку. Крім того, є інформація про одного постраждалого. Інформація уточнюється.

Вибухи у Києві
Вибухи у Києві. Фото: скриншот

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що у Святошинському районі палахкотять авто. При цьому він уточнив, що є кілька викликів у Солом'янському районі.

Вибухи у Києві
Вибухи у Києві. Фото: скриншот

Також Кличко розповів, що у Печерському районі є потрапляння до нежитлового приміщення. При цьому у Солом'янському районі є один постраждалий.

Вибухи у Києві
Вибухи у Києві. Фото: скриншот

Оновлено 07:51: Кличко зазначив, що зараз гаситься пожежа у нежитловому приміщенні у Печерському районі. Також він додав, що інформація про потрапляння до дитячого садка у Святошинському районі не підтвердилася. Біля закладу горять автомобілі.

Виталий Кличко
Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Києві пролунали перші потужні вибухи вранці, 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.

Крім того, росіяни продовжують атакувати Україну. Під прицілом ворога сьогодні вранці, 23 січня, опинилися також Харків і Шостка Сумської області. У містах пролунали гучні вибухи.

Також місцеві жителі Павлограда повідомляють, що на Дніпропетровщині також чули гучні вибухи вранці 23 січня.

Віталій Кличко
Київ
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