Ракетный удар по Киеву 23 января - есть погибшая

Ракетный удар по Киеву — есть погибшая
Российские войска атаковали Киев ракетами утром, 23 января. В результате обстрела погибла женщина и есть пострадавшие.
Об этом сообщили в КГВА.
Первые жертвы ракетного удара по Киеву 23 января
"В результате ракетного удара по Киеву уже известно об одной погибшей женщине и четырех раненых", — говорится в сообщении.
Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что в результате ракетного удара по столице уже известно об одной погибшей женщине и четырех пострадавших.
По его словам, большинство из пострадавших с минно-взрывными травмами.
Напомним, в Киеве прогремели первые сильные взрывы утром 23 января. В столице сработала система ПВО.
Добавим, в результате ракетной атаки по Киеву в городе есть значительные разрушения. Горят автомобили, нежилое помещение, на местах работают все экстренные службы.
Кроме того, вследствие падения обломков, зафиксировано возгорание автомобилей в Святошинском районе.
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