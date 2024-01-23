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Ракетный удар по Киеву — есть погибшая

23 января 2024 08:22
обновлено: 08:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ракетный удар по Киеву 23 января - есть погибшая
Последствия ракетного удара по Киеву 23 января. Фото: КГВА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска атаковали Киев ракетами утром, 23 января. В результате обстрела погибла женщина и есть пострадавшие.

Об этом сообщили в КГВА.

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"В результате ракетного удара по Киеву уже известно об одной погибшей женщине и четырех раненых", — говорится в сообщении.

Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что в результате ракетного удара по столице уже известно об одной погибшей женщине и четырех пострадавших.

По его словам, большинство из пострадавших с минно-взрывными травмами.

Взрывы в Киеве
Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве прогремели первые сильные взрывы утром 23 января. В столице сработала система ПВО.

Добавим, в результате ракетной атаки по Киеву в городе есть значительные разрушения. Горят автомобили, нежилое помещение, на местах работают все экстренные службы.

Кроме того, вследствие падения обломков, зафиксировано возгорание автомобилей в Святошинском районе.

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