Ракетна атака по Україні 23 січня — Зеленський назва кількість жертв

Наслідки обстрілу Харкова 23 січня. Фото: Новини.LIVE

В українських містах досі триває рятувальна операція після чергової російської атаки сьогодні зранку. Внаслідок ракетного удару по Києву, Харкову та Павлограді Дніпропетровської області постраждали 73 людини, ще шестеро осіб загинули.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський розповів, що станом на зараз відомо про 22 людини, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Києва. У Харкові через атаку загарбників, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, 51 людина, зокрема чотири дитини, отримала поранення. З-під завалів врятовано 27 людей. А в Павлограді російський терор забрав життя однієї людини.

Наслідки ранкового обстрілу України. Фото: ДСНС

Наслідки ранкового обстрілу України. Фото: ДСНС

Наслідки ранкового обстрілу України. Фото: ДСНС

Наслідки ранкового обстрілу України. Фото: ДСНС

Наслідки ранкового обстрілу України. Фото: ДСНС

Наслідки ранкового обстрілу України. Фото: ДСНС

Наслідки ранкового обстрілу України. Фото: ДСНС

Наслідки ранкового обстрілу України. Фото: ДСНС

Наслідки ранкового обстрілу України. Фото: ДСНС 1 / 9

Президент наголосив, що наразі рятувальники попри всі складнощі продовжують свою "важливу роботу заради порятунку людей".

"Дякую всім нашим захисникам і захисницям, працівникам і працівницям усіх екстрених служб, усім тим, чиє серце просто відчуває, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя", — подякував глава держави.

Ракетний удар по Україні 23 січня: що відомо

Нагадаємо, російські загарбники здійснили масований удар по Україні 23 січня. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом загарбники випустили 41 повітряну ціль, а сили ППО знищили 21 ракету.

Внаслідок атаки у Києві постраждали 22 людини. У декількох районах міста є впали ворожі уламки, що спричинило пожежу приміщень, будинків автомобілів. У багатоповерхівках вибито вікна.

У Харкові в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. Постраждала 51 людина, а загинули п'ятеро осіб. В деяких районах міста виникли проблеми з електрикою та водопостачанням. Без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.