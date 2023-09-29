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"Опанував страх і плив": легендарна історія бійця ГУР, який був у відкритому морі 14 годин

29 вересня 2023 13:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Опанував страх і плив": легендарна історія бійця ГУР, який був у відкритому морі 14 годин
Боєць ГУР з позивним "Конан". Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На початку вересня 2023 року стало відомо, що Україна повернула під свій контроль бурові газо- та нафтовидобувні "Вишки Бойка", які знаходяться біля берегів Криму в Чорному морі. До спецоперації залучили, зокрема, підрозділ ГУР "Артан". Під час виконання один з бійців опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин. 

Військовий з позивним "Конан" розповів, як йому вдалося вижити. 

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Унікальна історія військового 

Як розповідає боєць, під час виконання спецоперації, російські вороги почали обстрілювати їх підрозділи з авіації. У момент обстрілу "Конан" опинився за бортом. Його побратимам довелося відступити. 

За словами військового, йому довелося опанувати свій страх та пливти. За орієнтир він обрав одну з "Вишок Бойка", яка завжди підсвічувалася. Відстань до неї складала 20 кілометрів. 

"Це був мій орієнтир. До неї мені було приблизно 20 кілометрів. Я прийняв рішення, що бійці, по-перше, які були на лодці хотіли мене забрати, але у них не вийшло. Вони прийняли рішення, що треба відступати. Одне, що я міг зробити, це просто опанувати свій страх і почати пливти в сторону свого орієнтиру. Плив я 14 годин", — розповідає "Конан". 

Нагадаємо, українські військові повернули під контроль "Вишки Бойка", що розташовуються біля берегів Криму в Чорному морі. За даними розвідників, ворог був позбавлений можливості спостерігати і планувати операції на цій території.

Додамо, бійці ГУР розповіли про підготовку до спецоперації.

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