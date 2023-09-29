"Овладел страх и плыл": легендарная история бойца ГУР, который был в открытом море 14 часов

Боец ГУР с позывным "Конан". Фото: google

В начале сентября 2023 стало известно, что Украина вернула под свой контроль буровые газо- и нефтедобывающие "Вышки Бойко", которые находятся у берегов Крыма в Черном море. К спецоперации привлекли, в частности, подразделение ГУР "Артан". Во время исполнения один из бойцов оказался за бортом и провел в открытом море 14 часов.

Военный с позывным "Конан" рассказал, как ему удалось выжить.

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Уникальная история военного

Как рассказывает боец, во время выполнения спецоперации российские враги начали обстреливать их подразделения с авиации. В момент обстрела "Конан" оказался за бортом. Его собратьям пришлось отступить.

По словам военного, ему пришлось овладеть своим страхом и плыть. За ориентир он выбрал одну из "Вышек Бойко", которая всегда подсвечивалась. Расстояние до нее составляло 20 километров.

"Это был мой ориентир. До нее мне было примерно 20 километров. Я принял решение, что бойцы, во-первых, которые были на лодке, хотели меня забрать, но у них не получилось. Они приняли решение, что надо отступать. Одно, что я мог сделать, это просто овладеть своим страхом и начать плыть в сторону своего ориентира. Плыл я 14 часов", — рассказывает "Конан".

Напомним, украинские военные вернули под контроль "Вышки Бойко" , находящиеся у берегов Крыма в Черном море. По данным разведчиков, враг был лишен возможности наблюдать и планировать операции на этой территории.

Добавим, бойцы ГУР рассказали о подготовке к спецоперации.