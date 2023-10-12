Особлива увага — на Авдіївку: ключове з вечірнього звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скріншот

Наразі на фронті основної уваги потребують бойові дії на Харківщині, півдні та Донеччині. Особлива увага — боям під Авдіївкою.

Про це у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

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За словами голови держави, наразі вся увага сконцентрована одночасно на сході та півдні України, в тому числі боям у районі Авдіївки. Президент відзначив успіхи й оборонців.

"Є за що відзначити 53-тю та 110-ту окремі механізовані бригади, 59-ту окрему мотопіхотну бригаду й нашу потужну "Сімдесятдевʼятку" ДШВ. Лише цими днями й лише воїни цих бригад знищили вже сотні одиниць броньованої техніки окупанта", — розповідає президент.

Пост Зеленського. Джерело: Telegram

Також зеленський високо оцінив результати 55-ї окремої артилерійської бригади на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, що сьогодні голова держави також подякував ПАРЄ за визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Також голова держави високо оцінив мужню роботу українських захисників під Авдіївкою у Донецькій області.