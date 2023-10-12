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Особое внимание на Авдеевку: ключевое из вечернего обращения Зеленского.

12 октября 2023 20:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Особое внимание на Авдеевку: ключевое из вечернего обращения Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сейчас на фронте основное внимание нуждаются в боевых действиях на Харьковщине, юге и Донетчине. Особое внимание – боям под Авдеевкой.

Об этом в своем вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский .

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По словам главы государства, все внимание сконцентрировано одновременно на востоке и юге Украины, в том числе боям в районе Авдеевки. Президент отметил успехи и защитников.

"Есть за что отметить 53-ю и 110-ю отдельные механизированные бригады, 59-ю отдельную мотопехотную бригаду и нашу мощную "Семьдесят девятку" ДШВ. Только на днях и только воины этих бригад уничтожили уже сотни единиц бронированной техники оккупанта" .

Особое внимание на Авдеевку: ключевое из вечернего обращения Зеленского.
Пост Зеленского. Источник: Telegram

Также зеленский высоко оценил результаты 55-й отдельной артиллерийской бригады в Запорожском направлении.

Напомним, что сегодня глава государства также поблагодарил ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Также глава государства высоко оценил мужественную работу украинских защитников под Авдеевкой в Донецкой области.

 

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