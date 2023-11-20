Остін розповів, від чого залежить успіх України у війні

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: скриншот с видео

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що позитивний результат ЗСУ у війні проти російської армії залежить від того, як Україна використовує зброю, яку їй передають західні країни. За його словами, українські військові готові до зимового періоду.

Про це він сказав під час брифінгу у Києві.

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Використання озброєння українською армією

"У такому конфлікті, як цей, немає зброї, яка могла б стати чарівною паличкою. Все залежить від наданих військових можливостей та їх інтеграції (з уже наявними озброєннями. — Ред), чи йде мова про F-16, HIMARS чи щось інше: все залежить від того, як ви використовуєте ці можливості та синхронізуєте їх для досягнення потрібного ефекту на полі бою", — зауважив Остін.

Він додав, що у США чекають на те, що українскі війська будуть і далі витісняти російських окупантів з території нашої держави під час зими. Про це вже не один раз говорив Президент України Володимир Зеленський.

Підготовка українських захисників до зими

За його словами, українські воїни готові до зими. США продовжують допомогати саме у військовому спорядженні для нашої армії.

Міністр оборони США наголосив, що Україна вже завдала росіянам серйозних втрат, тому РФ потрібно деякий час на те, щоб оновитися.

Він нагадав, що ЗСУ вже відвоювали 50% окупованої території та відігнали Чорноморський флот РФ від українських берегів.

"Це жорстка, виснажлива боротьба, і такою вона буде і в майбутньому", — підсумував Остін.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив про пакет військової допомоги для України у сумі 100 мільйонів доларів. Він включатиме артилерійські боєприпаси та додаткові перехоплювачі для ППО.