Остин рассказал, от чего зависит успех Украины в войне

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: скриншот с видео

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что положительный результат ВСУ в войне против российской армии зависит от того, как Украина использует оружие, переданное ей западными странами. По его словам, украинские военные готовы к зимнему периоду.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

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Использование вооружения украинской армией

"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Все зависит от предоставленных военных возможностей и их интеграции (с уже имеющимися вооружениями. — Ред.), идет ли речь о F-16, HIMARS или что-то другое: все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя", — отметил Остин.

Он добавил, что в США ожидают, что украинские войска будут и дальше вытеснять российских оккупантов с территории нашего государства во время зимы. Об этом уже не раз говорил Президент Украины Владимир Зеленский.

Подготовка украинских защитников к зиме

По его словам, украинские воины готовы к зиме. США продолжают помогать именно в военном снаряжении нашей армии.

Министр обороны США подчеркнул, что Украина уже нанесла россиянам серьезные потери, поэтому РФ нужно некоторое время на то, чтобы обновиться.

Он напомнил, что ВСУ уже отвоевали 50% оккупированной территории и отогнали Черноморский флот РФ от украинских берегов.

"Это жесткая, изнурительная борьба, и такой она будет и в будущем", — подытожил Остин.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил о пакете военной помощи для Украины в сумме 100 миллионов долларов. Он будет включать в себя артиллерийские боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.