Падінням Іл-76 російські спецслужби хочуть внести розбрат в українське суспільство
Крім тиску на західних партнерів України росіяни планують використати падіння Іл-76 у Бєлгородській області і для інформаційної спецоперації проти України та українців. Причому діючи на різні цільові аудиторії — як на родини українських військовополонених, так і на самих ув’язнених на території Росії.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Розбрат в українському суспільстві
На цьому напрямку росіяни працювали за кількома цільовими аудиторіями, упевнений Дмитро Снєгирьов.
"Перш за все на родичів військовополонених. Мовляв, бачите — українська влада не те що не дбає про визволення своїх солдатів з полону, так ще й сама збиває їх", — наголосив експерт.
Таким чином, вноситься елемент розбрату в суспільство, причому через одну і найвразливіших його верств.
Тиск на полонених
Крім того, історія зі "збиттям Іл-76 Збройними силами України" може бути використана російськими спецслужбами для тиску на українських полонених, які перебувають в Росії.
"Робиться це так — закривши усі джерела інформації, російські силовики намагаються переконати українських військових, що в Росії вони принаймні залишаться живими, а якщо погодяться на обмін, то можуть бути збитими", — підкреслив Снєгирьов.
Таким чином росіяни хочуть, аби українські солдати й офіцери відмовлялися від обміну, і використовуватимуть ці приклади для дискредитації України та її військово-політичного керівництва.
Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області упав російський військово-транспортний літак Іл-76. Росіяни тут же звинуватили у причинах падіння Україну, мовляв, ЗСУ збили літак ракетним ударом.
Читайте Новини.LIVE!