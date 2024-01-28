Падінням Іл-76 російські спецслужби хочуть внести розбрат в українське суспільство

На місці падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області. Фото: росЗМІ

Крім тиску на західних партнерів України росіяни планують використати падіння Іл-76 у Бєлгородській області і для інформаційної спецоперації проти України та українців. Причому діючи на різні цільові аудиторії — як на родини українських військовополонених, так і на самих ув’язнених на території Росії.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Розбрат в українському суспільстві

На цьому напрямку росіяни працювали за кількома цільовими аудиторіями, упевнений Дмитро Снєгирьов.

"Перш за все на родичів військовополонених. Мовляв, бачите — українська влада не те що не дбає про визволення своїх солдатів з полону, так ще й сама збиває їх", — наголосив експерт.

Таким чином, вноситься елемент розбрату в суспільство, причому через одну і найвразливіших його верств.

Тиск на полонених

Крім того, історія зі "збиттям Іл-76 Збройними силами України" може бути використана російськими спецслужбами для тиску на українських полонених, які перебувають в Росії.

"Робиться це так — закривши усі джерела інформації, російські силовики намагаються переконати українських військових, що в Росії вони принаймні залишаться живими, а якщо погодяться на обмін, то можуть бути збитими", — підкреслив Снєгирьов.

Таким чином росіяни хочуть, аби українські солдати й офіцери відмовлялися від обміну, і використовуватимуть ці приклади для дискредитації України та її військово-політичного керівництва.

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області упав російський військово-транспортний літак Іл-76. Росіяни тут же звинуватили у причинах падіння Україну, мовляв, ЗСУ збили літак ракетним ударом.