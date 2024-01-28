Падением Ил-76 российские спецслужбы хотят внести раздор в украинское общество

На месте падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Фото: росСМИ

Кроме давления на западных партнеров Украины россияне планируют использовать падение Ил-76 в Белгородской области и для информационной спецоперации против Украины и украинцев. Причем действуя на разные целевые аудитории — как на семьи украинских военнопленных, так и на самых заключенных на территории России.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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На этом направлении россияне работали по нескольким целевым аудиториям, уверен Дмитрий Снегирев.

"Прежде всего, на родственников военнопленных. Мол, видите — украинская власть не то что не заботится об освобождении своих солдат из плена, да еще и сама сбивает их", — подчеркнул эксперт.

Таким образом, вносится элемент раздора в общество, причем через один из самых уязвимых его слоев.

Давление на пленных

Кроме того, история с "убытком Ил-76 Вооруженными силами Украины" может быть использована российскими спецслужбами для давления на находящихся в России украинских пленных.

"Делается это следующим образом — закрыв все источники информации, российские силовики пытаются убедить украинских военных, что в России они по крайней мере останутся в живых, а если согласятся на обмен, то могут быть сбитыми", — подчеркнул Снегирев.

Таким образом, россияне хотят, чтобы украинские солдаты и офицеры отказывались от обмена, и будут использовать эти примеры для дискредитации Украины и ее военно-политического руководства.

Напомним, 24 января в Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Россияне тут же обвинили в причинах падения Украины, мол, ВСУ сбили самолет ракетным ударом.