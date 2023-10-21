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Пакет допомоги США та Формула миру — основне зі звернення Зеленського

21 жовтня 2023 19:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Пакет допомоги США та Формула миру — основне зі звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За ініціативи президента США Джо Байдена на цьому тижні підготовлено новий пакет тривалої та надійної підтримки для України. Також триває підготовка до наступного раунду переговорів щодо Формули миру. 

Про це розповів Володимир Зеленський

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Так, Зеленський подякував за підтримку Джо Байдена, за ініціативи якого Україні нададуть новий пакет допомоги не лише у сфері оборони, але й економіки. 

"Я вдячний за таку ініціативу Президента Байдена і думаю, що не лише українці, але й усі народи — усі вільні народи Європи — очікують збереження американської єдності з нашим захистом. Американське лідерство потрібне світу, і я вдячний обом партіям Конгресу, які це розуміють, які підтримують, зокрема, боротьбу нашого народу за свою незалежність", — сказав Зеленський. 

Зеленський про Формулу миру

За словами Зеленського, наразі триває активна підготовка до наступного раунду переговорів щодо Формули миру. Зустріч відбудеться вже наступного тижня на Мальті. 

"Вагомі держави світу будуть представлені. Перелік учасників фактично щодня збільшується. Понад 50 учасників очікуємо", — сказав Зеленський. 

І додав, що сьогодні під час телефонної розмови свою присутність на зустрічі підтвердив лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони, зокрема, обговорили майбутні переговори щодо Формули миру, продовольчу безпеку та ситуацію на Близькому Сході. 

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