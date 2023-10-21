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Пакет помощи США и Формула мира — основное с обращения Зеленского

21 октября 2023 19:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Пакет помощи США и Формула мира — основное с обращения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По инициативе президента США Джо Байдена на этой неделе подготовлен новый пакет длительной и надежной поддержки для Украины. Также идет подготовка к следующему раунду переговоров по Формуле мира.

Об этом рассказал Владимир Зеленский.

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Так, Зеленский поблагодарил за поддержку Джо Байдена, по инициативе которого Украине будет предоставлен новый пакет помощи не только в сфере обороны, но и экономики.

"Я благодарен за такую инициативу Президента Байдена и думаю, что не только украинцы, но и все народы — все свободные народы Европы — ожидают сохранения американского единства с нашей защитой. Американское лидерство нужно миру, и я благодарен обеим понимающим партиям Конгресса, которые поддерживают, в частности, борьбу нашего народа за свою независимость", — сказал Зеленский.

Зеленский о Формуле мира

По словам Зеленского, сейчас идет активная подготовка к следующему раунду переговоров по Формуле мира. Встреча состоится уже на следующей неделе на Мальте.

"Весомые государства мира будут представлены. Перечень участников фактически ежедневно увеличивается. Более 50 участников ожидаем", — сказал Зеленский.

И добавил, что сегодня во время телефонного разговора свое присутствие на встрече подтвердил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры по Формуле мира, продовольственной безопасности и ситуации на Ближнем Востоке.

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