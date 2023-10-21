Зеленський нагородив захисників під час робочого візиту на Херсонщину та Миколаївщину

Володимир Зеленський нагороджує захисника. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом у Херсонську та Миколаївську області. Він відвідав південні регіони 20 жовтня та показав світлини після своєї поїздки.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Він подякував військовим за те, що вони захищають нашу країну та міцно боронять рідну землю.

Володимир Зеленський з українськими військовими. Фото: ОП

"Херсонщина. Миколаївщина. Наші люди. Наша сила. Дякую всім за міцність, за захист України та українців, за те, що даєте нашій державі енергію свого характеру — потужного українського характеру!", — написав глава держави.

Володимир Зеленський нагороджує захисника. Фото: ОП

Нагородження бійців

Зазначається, що він відвідав поранених воїнів, які проходять лікування в місцевих шпиталях та нагородив їх державними відзнаками.

Володимир Зеленський з українським захисником. Фото: ОП

Крім того, Зеленський зустрівся з лікарями, аби теж відзначити їхню роботу.

Володимир Зеленський з медиками. Фото: ОП

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонщину та Миколаїв. Під час наради він обговорив ситуацію на фронті, а також захист інфраструктури, портів та коридорів у Чорному морі.