Зеленський нагородив захисників під час робочого візиту на Херсонщину та Миколаївщину
Президент України Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом у Херсонську та Миколаївську області. Він відвідав південні регіони 20 жовтня та показав світлини після своєї поїздки.
Про це він повідомив у своїх соцмережах.
Візит президента
Він подякував військовим за те, що вони захищають нашу країну та міцно боронять рідну землю.
"Херсонщина. Миколаївщина. Наші люди. Наша сила. Дякую всім за міцність, за захист України та українців, за те, що даєте нашій державі енергію свого характеру — потужного українського характеру!", — написав глава держави.
Нагородження бійців
Зазначається, що він відвідав поранених воїнів, які проходять лікування в місцевих шпиталях та нагородив їх державними відзнаками.
Крім того, Зеленський зустрівся з лікарями, аби теж відзначити їхню роботу.
Нагадаємо, у п'ятницю, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонщину та Миколаїв. Під час наради він обговорив ситуацію на фронті, а також захист інфраструктури, портів та коридорів у Чорному морі.
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