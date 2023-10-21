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Зеленський нагородив захисників під час робочого візиту на Херсонщину та Миколаївщину

21 жовтня 2023 10:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський нагородив захисників під час робочого візиту на Херсонщину та Миколаївщину
Володимир Зеленський нагороджує захисника. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом у Херсонську та Миколаївську області. Він відвідав південні регіони 20 жовтня та показав світлини після своєї поїздки. 

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Візит президента

Він подякував військовим за те, що вони захищають нашу країну та міцно боронять рідну землю.

візит Зеленського на Миколаївщину та Херсонщину
Володимир Зеленський з українськими військовими. Фото: ОП

"Херсонщина. Миколаївщина. Наші люди. Наша сила. Дякую всім за міцність, за захист України та українців, за те, що даєте нашій державі енергію свого характеру — потужного українського характеру!", — написав глава держави. 

візит Зеленського на Миколаївщину та Херсонщину
Володимир Зеленський нагороджує захисника. Фото: ОП

Нагородження бійців

Зазначається, що він відвідав поранених воїнів, які проходять лікування в місцевих шпиталях та нагородив їх державними відзнаками. 

візит Зеленського на Миколаївщину та Херсонщину
Володимир Зеленський з українським захисником. Фото: ОП

Крім того, Зеленський зустрівся з лікарями, аби теж відзначити їхню роботу. 

візит Зеленського на Миколаївщину та Херсонщину
Володимир Зеленський з медиками. Фото: ОП

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонщину та Миколаїв. Під час наради він обговорив ситуацію на фронті, а також захист інфраструктури, портів та коридорів у Чорному морі. 

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