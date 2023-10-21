Зеленский наградил защитников во время рабочего визита в Херсонскую и Николаевскую области

Владимир Зеленский награждает защитника. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую и Николаевскую области. Он посетил южные регионы 20 октября и показал фотографии после своей поездки.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Он поблагодарил военных за то, что они защищают нашу страну и родную землю.

Владимир Зеленский с украинскими военными. Фото: ОП

"Херсонская, Николаевская области. Наши люди. Наша сила. Благодарю всех за прочность, за защиту Украины и украинцев, за то, что даете нашему государству энергию своего характера — мощного украинского характера!", – написал глава государства.

Владимир Зеленский награждает защитника. Фото: ОП

Награждение бойцов

Отмечается, что он посетил раненых воинов, которые проходят лечение в местных госпиталях и наградил их государственными отличиями.

Владимир Зеленский с украинским защитником. Фото: ОП

Кроме того, Зеленский встретился с врачами, чтобы отметить их работу.

Владимир Зеленский с медиками. Фото: ОП

Напомним, в пятницу, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область и Николаев. В ходе совещания он обсудил ситуацию на фронте, а также защиту инфраструктуры, портов и коридоров в Черном море.