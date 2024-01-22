Рекрутинг до ЗСУ — "Азов" шукає парамедика

Бійці полку "Азов" на навчання з надання медичної допомоги. Фото: azov.org.ua

Парамедика потребує 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" в батальйони та інші підрозділи, де обіцяють заробітну плату 25 000-125 000 грн з надбавкою за перебування в зоні бойових дій. Спеціалісту потрібно буде чергувати на точках евакуації та працювати з пораненими захисниками.

Про це йдеться на платформі з пошуку роботи Work.ua.

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Скриншот повідомлення з платформи з пошуку роботи Work.ua

Вакансія Парамедик — рекрутинг в ЗСУ

Азовці вказали перелік вимог до майбутнього працівника, серед яких:

медична освіта;

досвід надання невідкладної допомоги;

бойовий досвід буде перевагою;

хороша фізична форма;

готовність працювати у зоні активних бойових дій.

Своєю чергою "Азов" пропонує парамедику офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або підписання контракту. Можливе переведення бійців з інших підрозділів, а також ймовірне виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, за що обіцяють доплату 3300 грн/день. Також пропонують профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що азовці також шукають до бригад дизелістів. Пропонують повну зайнятість, потрібен досвід роботи від одного року. Також обіцяють високу заробітну плату та доплату за роботу в зоні бойових дій.