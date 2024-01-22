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Парамедика ищет полк "Азов" — обещают до 125 000 грн и хорошие условия труда

22 января 2024 03:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рекрутинг в ВСУ — "Азов" ищет парамедика
Бойцы полка "Азов" на обучение по оказанию медицинской помощи. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Парамедика нуждается 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" в батальоны и другие подразделения, где обещают заработную плату 25 000-125 000 грн с надбавкой за пребывание в зоне боевых действий. Специалисту нужно будет дежурить на точках эвакуации и работать с ранеными защитниками.

Об этом говорится на платформе по поиску работы Work.ua.

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Вакансия Парамедик — рекрутинг в ВСУ

Азовцы указали перечень требований к будущему работнику, среди которых:

  • медицинское образование;
  • опыт оказания неотложной помощи;
  • боевой опыт будет преимуществом;
  • хорошая физическая форма;
  • готовность работать в зоне активных боевых действий.

В свою очередь "Азов" предлагает парамедику официальную мобилизацию до окончания военного положения или подписание контракта. Возможен перевод бойцов из других подразделений, а также вероятное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что обещают доплату 3300 грн/день. Также предлагают профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что азовцы также ищут в бригады дизелистов. Предлагают полную занятость, требуется опыт работы от одного года. Также обещают высокую заработную плату и доплату за работу в зоне боевых действий.

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