Рекрутинг в ВСУ — "Азов" ищет парамедика

Бойцы полка "Азов" на обучение по оказанию медицинской помощи. Фото: azov.org.ua

Парамедика нуждается 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" в батальоны и другие подразделения, где обещают заработную плату 25 000-125 000 грн с надбавкой за пребывание в зоне боевых действий. Специалисту нужно будет дежурить на точках эвакуации и работать с ранеными защитниками.

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Вакансия Парамедик — рекрутинг в ВСУ

Азовцы указали перечень требований к будущему работнику, среди которых:

медицинское образование;

опыт оказания неотложной помощи;

боевой опыт будет преимуществом;

хорошая физическая форма;

готовность работать в зоне активных боевых действий.

В свою очередь "Азов" предлагает парамедику официальную мобилизацию до окончания военного положения или подписание контракта. Возможен перевод бойцов из других подразделений, а также вероятное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что обещают доплату 3300 грн/день. Также предлагают профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что азовцы также ищут в бригады дизелистов. Предлагают полную занятость, требуется опыт работы от одного года. Также обещают высокую заработную плату и доплату за работу в зоне боевых действий.