Рекрутинг в ВСУ — "Азов" ищет парамедика

Парамедика ищет полк "Азов" — обещают до 125 000 грн и хорошие условия труда
Парамедика нуждается 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" в батальоны и другие подразделения, где обещают заработную плату 25 000-125 000 грн с надбавкой за пребывание в зоне боевых действий. Специалисту нужно будет дежурить на точках эвакуации и работать с ранеными защитниками.
Об этом говорится на платформе по поиску работы Work.ua.
Вакансия Парамедик — рекрутинг в ВСУ
Азовцы указали перечень требований к будущему работнику, среди которых:
- медицинское образование;
- опыт оказания неотложной помощи;
- боевой опыт будет преимуществом;
- хорошая физическая форма;
- готовность работать в зоне активных боевых действий.
В свою очередь "Азов" предлагает парамедику официальную мобилизацию до окончания военного положения или подписание контракта. Возможен перевод бойцов из других подразделений, а также вероятное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что обещают доплату 3300 грн/день. Также предлагают профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Напомним, что азовцы также ищут в бригады дизелистов. Предлагают полную занятость, требуется опыт работы от одного года. Также обещают высокую заработную плату и доплату за работу в зоне боевых действий.
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